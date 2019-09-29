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路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 12:11聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

被譽為「路痴救星」、在2018年Google I/O大會中宣布推出的Google地圖「AR步行導航」功能，等了許久，台灣用戶近期終於在越來越多手機上可以開始試用了！

除了自家Pixel手機已經在今年稍早已經率先開放之外，現在只要是支援ARCore的Android手機，以及具備ARKit的iOS裝置，也都陸續可以開始體驗Google地圖最新的「Live View」功能Beta版。這項結合AR技術的步行導航功能，會在選擇「步行」導航時在下方出現「Live View」選項，首度啟用會要求允許Google地圖使用相機權限，允許後在戶外明亮處舉起手機，將相機對準眼前的建築物和路標左右進行掃描，待螢幕上地圖與實景比對完成，就可以開始進行Live View導航。

導航時原本的地圖還是會顯示在下方，螢幕上方則是會將實景與路名、距離、方向、哪裡要轉彎等導航資訊結合在一起，快走到轉彎處時還是保留了原本的語音與震動提示。若一直手持手機移動，途中也會不斷跳出「不要邊走邊看手機」的安全提醒。

這項功能對於單看地圖還是很難與實際路徑比對成功的使用者來說，簡直是終極救星，不只行進方向一看就懂，每個轉彎處也像是有人現場舉牌告訴你要換方向一樣貼心。如果手上拿的是支援AR功能的手機，趕快更新Google地圖試用看看吧！

Live View導航時螢幕上會將實景與路名、距離、方向、哪裡要轉彎等導航資訊結...
Live View導航時螢幕上會將實景與路名、距離、方向、哪裡要轉彎等導航資訊結合在一起。記者黃筱晴／攝影
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導航時先將相機對準眼前的建築物和路標左右進行掃描，待螢幕上地圖與實景比對完成，就...
導航時先將相機對準眼前的建築物和路標左右進行掃描，待螢幕上地圖與實景比對完成，就可開始進行Live View導航。記者黃筱晴／攝影
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