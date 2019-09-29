路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



被譽為「路痴救星」、在2018年Google I/O大會中宣布推出的Google地圖「AR步行導航」功能，等了許久，台灣用戶近期終於在越來越多手機上可以開始試用了！

除了自家Pixel手機已經在今年稍早已經率先開放之外，現在只要是支援ARCore的Android手機，以及具備ARKit的iOS裝置，也都陸續可以開始體驗Google地圖最新的「Live View」功能Beta版。這項結合AR技術的步行導航功能，會在選擇「步行」導航時在下方出現「Live View」選項，首度啟用會要求允許Google地圖使用相機權限，允許後在戶外明亮處舉起手機，將相機對準眼前的建築物和路標左右進行掃描，待螢幕上地圖與實景比對完成，就可以開始進行Live View導航。

導航時原本的地圖還是會顯示在下方，螢幕上方則是會將實景與路名、距離、方向、哪裡要轉彎等導航資訊結合在一起，快走到轉彎處時還是保留了原本的語音與震動提示。若一直手持手機移動，途中也會不斷跳出「不要邊走邊看手機」的安全提醒。