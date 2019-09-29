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聽到乾杯聲就拍照上傳 科大生發明獲發明獎金牌

2019-09-29 11:56聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

雲林科技大學電子系師生研發聲控裝置，一旦偵測與辨識出酒杯碰撞的「乾杯」聲，就會自動啟動面向聲音來源位置的相機拍照並上傳，簡單輕巧的設計能讓婚宴場所、酒吧等各式party都能收到最自然生動的聚會照，獲得2019烏克蘭國際發明展一金、一特別獎。

今年烏克蘭國際發明展台灣時間今天上午傳回捷報。台灣代表團共獲得20金10銀2銅及4座大會特別獎，總成績排名世界第二。

團長中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年烏克蘭國際發明展共有來自俄羅斯，中國、以色列、泰國、韓國等28個國家，近400件作品共同參加。台灣僅40件作品參賽，拿下大會總成績第二名，僅次於俄羅斯，表現亮眼。

雲林科技大學電子系教授許明華、王斯弘帶領電子系團隊研發，一旦偵測與辨識出酒杯碰撞的「乾杯」聲，就會自動啟動面向聲音來源位置的相機拍照並上傳的聲控裝置「以聲音辨識實現自動拍照之物聯網應用」，簡單輕巧的設計便能讓婚宴場所、酒吧等各式party都能收到最自然生動的聚會照。

雲科大電子系大四生陳哲偉說，一開始發想是覺得到餐廳、酒吧時，用自拍方式角度總是很侷限，拍出的照片動作僵硬不自然，因此想到透過聲音訓練以聲控方式來啟動360度全方位鏡頭，因應用性高，加上價格便宜，發明獲獲得一金、一特別獎。

中興大學材料系吳威德教授與海軍少將指揮官施武樵博士共同指導材料系碩士班學生黃文明、賴炫翰、蘇聖皓、簡佑勳等，共同研發「先進振動釋放殘留應力系統」，開創性的技術在備受矚目，深受評審肯定，獲得一金、一特別獎。

碩二生黃文明表示，包含鋼鐵、鋁、鎢、鎳等所有金屬在鍛造成各種材料後，都得經過一道「熱處理」讓金屬消除殘餘應力，才能讓金屬材料不變形，但熱處理以弓箭為例，800度高溫火爐連續烤24小時才能消除殘餘應力，需耗費龐大的能源。

團隊則一改傳統，透過導入高頻波，就能降低20至40%的殘留應力，過程能節省八成以上能源，團隊研究這次針對船體焊接加工，以及延伸發展解決船體、飛機等大型設備加工後殘留應力的處理，未來將可有效導入軍產工業，國艦國造與國機國造相關製程。

黃文明解釋，「殘餘應力」就像不常運動的人突然去爬山，下山後就會全身痠痛，此時可以用熱敷或是按摩來消除這個因爬山導致的作用力，而低頻振波就像是幫金屬按摩一樣，可以釋放剩下的能量。

樹德科技大學生活產品設計系師生陳文亮和朱昱蓁共同發明「可拆式多用途露營燈」，讓露營燈除了單點照明外，多了手電筒和電蚊香的功能，陳文亮說，露營燈管採獨立式，每個燈管都能拆下來提供單定點或多地點之照明功能，方便夜晚移動，另外，還可裝上驅蚊片，有效提升露營便利性與舒適性，發明也獲得一金、一特別獎。

同樣獲得一金、一特別獎肯定的還有聖約翰科技大學蔡錫鐃、柯漢順師生設計的可攜式「多功組合桌」，在露營與居家快速組合供隨時打撞球、保齡球與手足球等運動休閒，發明獲多國專利。

這次年紀最小的團隊來自台北市私立復興實驗高級中學國一學生柯卉芯和柯喬勳，姊弟兩人一起設計「多功能升降、移位、生活輔助裝置」，其中還設計有桌面，可以讓高齡者、患者等能夠方便飲食或休閒閱讀，尤其結合升降、移位、休閒座椅、桌面、簡易便桶和盥洗座椅等多功能生活輔助，提供行動不便者享受無障礙的生活，發明獲得金牌肯定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市私立復興實驗高級中學國一學生柯卉芯和柯喬勳，姊弟兩人一起設計「多功能升降、...
台北市私立復興實驗高級中學國一學生柯卉芯和柯喬勳，姊弟兩人一起設計「多功能升降、移位、生活輔助裝置」，其中還設計有桌面，可以讓高齡者、患者等能夠方便飲食或休閒閱讀，尤其結合升降、移位、休閒座椅、桌面、簡易便桶和盥洗座椅等多功能生活輔助，提供行動不便者享受無障礙的生活，發明獲得2019烏克蘭國際發明展金牌。圖／中華創新發明學會提供
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雲林科技大學電子系師生研發聲控裝置，一旦偵測與辨識出酒杯碰撞的「乾杯」聲，就會自...
雲林科技大學電子系師生研發聲控裝置，一旦偵測與辨識出酒杯碰撞的「乾杯」聲，就會自動啟動面向聲音來源位置的相機拍照並上傳，簡單輕巧的設計能讓婚宴場所、酒吧等各式party都能收到最自然生動的聚會照，獲得2019烏克蘭國際發明展一金、一特別獎。圖／中華創新發明學會提供
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