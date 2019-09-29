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愛奇藝攜手STUDIO A首推學生專案 搭Apple教育價最高可省1萬5

2019-09-29 10:57聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

追劇已成全民運動，愛奇藝台灣站體貼學生族群，宣布與STUDIO A攜手合作，首次推出「青春就是狂」學生專案，即日起於全台STUDIO A、校園Straight A門市及線上商城同步上架，出示學生證即可以超佛心價格購買愛奇藝月卡、季卡及年卡，一天最低只要3.2元，輕鬆享受上萬部影音內容。

愛奇藝台灣站觀察數據發現，年輕族群（19～24歲）不僅佔比為全站最高，也因時間運用較為彈性，整體活躍度及觀影時間皆較其他族群來得更高，從中午過後至午夜皆維持在平均值之上，顯示該群體對於影音內容的需求及黏著度極高。因此特別選在開學季推出「青春就是狂」學生專案，原價239元的月卡，學生價只要130元，比一張電影票更便宜，卻可以暢享上萬部影音，包括戲劇、綜藝、動漫、電影等12個頻道內容，10月31日前，購買學生年卡（原價1,999元，學生價1,200元）再加贈朴寶劍悠遊卡及愛奇藝月卡。

學生們可於全台STUDIO A、校園Straight A門市及線上商城購買專案，搭上Apple新機上市，若於Straight A校園門市同時購買Apple產品加上愛奇藝年卡，除了可享Apple商品教育優惠價和愛奇藝學生專案價，還可參加「滿萬送千」活動，最高可省15,000元，雙重優惠省更大。

愛奇藝台灣站首次推出學生專案價，即日起於全台STUDIO A及Straight ...
愛奇藝台灣站首次推出學生專案價，即日起於全台STUDIO A及Straight A門市販售。圖／歐銻銻娛樂提供
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