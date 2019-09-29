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RICHARD MILLE首創先例 打造第一只兩地時間鬧鈴陀飛輪腕表

2019-09-29 10:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

頂級腕表RICHARD MILLE不只是表壇均價最貴的品牌，還不斷跨領域合作，研發出當代最新穎的製表科技，打造品牌最輕薄的複雜功能表款等作為。而近期RICHARD MILLE所曝光的RM 62-01 ACJ腕表，更是鐘表業首創結合了兩地時間、鬧鈴和陀飛輪裝置，也是目前品牌最複雜的表款。

RICHARD MILLE在日前選在歐洲度假勝地的摩納哥發表這款RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表，是與空中巴士（Airbus）旗下專職打造私人噴射機的子公司Airbus Corporate Jets（簡稱ACJ）所研發的成果，特別參考了旅行者們的生活方式，演繹出這只讓人意想不到的複雜功能表款，也是雙品牌的再度聯手合作。

在三年前時，RICHARD MILLE就曾打造出RM 50-02 ACJ雙秒追針陀飛輪計時碼表，使用了多項航空科技於腕表上，並且將客機的設計元素也移植於表款外觀，因此倍受私人飛機主人的青睞。而今年，RICHARD MILLE更是從私人噴射機擁有者的生活方式來考量，設計出全新的RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表，這是品牌第一只的鬧鈴表，然而卻不似其他相同功能的表款。雖名為「鬧鈴表」，實際上RM 62-01 ACJ表並不會發出任何聲音，比起在腕表中增加音簧或是敲打表殼來發出提醒聲響，RICHARD MILLE則是創造了以白金擺錘來作用的「振動」效果，只有配戴者能感受到。

鬧鈴功能對時常需要差旅或是搭乘私人飛機到處旅行的人們，更是非常實用的設計，因為不論在會議或是頭等艙的環境中，發出其他聲響都是會被視為無禮的行為，這樣低調的設計受到了金字塔頂端消費者的歡迎。而RICHARD MILLE亦簡化其操作方式，配戴者只要透過位於3點鐘位置的功能選擇器，可在24小時範圍內設置精確至分鐘的鬧鈴時間，位於5點鐘位置還設有開關指示器。而且鬧鈴裝置搭載專用發條盒，振動時間最長可持續12秒，只需按壓8點鐘位置的按鈕12次，就能為其重新注滿動力。

另外值得一提的是，RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表，其多達800個零件以上的機芯，主機板和橋板皆以五級鈦合金製成，並與黑色PVD鍍層處理相互結合，這種組合可以優化金屬的機械性能，因此常用於航空航天和汽車製造領域。同時大型的鈦金屬表冠還讓人聯想到噴射機的渦輪，而與表冠相連的按把則呼應連接引擎與機翼的翼肋輪廓，緊扣了從私人噴射機所啟發的靈感。

空中巴士的私人噴射機成為了RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表的靈感來源。...
空中巴士的私人噴射機成為了RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表的靈感來源。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表，採用了白金擺錘來創造「振動」效果。圖...
RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表，採用了白金擺錘來創造「振動」效果。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表，鈦合金與...
RICHARD MILLE RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表，鈦合金與Carbon TPT®碳纖維表殼，動力儲存70小時，限量30只，約3,755萬元（未稅）。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表具有雙層表圈，首先是由鈦合金表圈製成，...
RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表具有雙層表圈，首先是由鈦合金表圈製成，其上再固定第二枚厚度僅有1.80毫米、由Carbon TPT®碳纖維加工而成的表圈。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE為了RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表打造了全...
RICHARD MILLE為了RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表打造了全新機芯，具有816 個零件，2 個發條盒。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表大型的鈦金屬表冠還讓人聯想到噴射機的渦...
RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕表大型的鈦金屬表冠還讓人聯想到噴射機的渦輪，而與表冠相連的按把則呼應連接引擎與機翼的翼肋輪廓，緊扣了從私人噴射機所啟發的靈感。圖／RICHARD MILLE提供
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