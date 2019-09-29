院士王明珂研究羌名著變漫畫 國際驚艷

2019-09-29 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集復刊號每月發刊，每期不少漫畫創作材料都來自中研院知識系統。像復刊第14期、今年6月起連載的「毒藥貓」，就來自中研院院士王明珂名著「羌在漢藏之間」，藉由漫畫表現出被華夏建構出來的「羌」族生活與傳說。

該期CCC還專訪王明珂，談他從羌族等研究建立華夏邊緣論述的種種。王明珂表示，他經歷多年田野，發現「羌」其實是華夏歷史書寫者心目中的他者，用「羌」的概念描述自己的族群邊緣，藉著「哪邊不是我們的人」來界定「華夏」。「羌」的概念也因此從中原漸向西偏移，最後推到青康藏高原東部邊緣。

王明珂表示，他做田野後，發現當地人以前都沒聽過「羌」，是別人這麼稱呼。而當地不同村寨，對自己稱呼都不同，且隨時代改變，例如在較漢化的北川地區，每村都自稱漢人，認為更上游的村子是蠻子；每個河谷中的村寨則都自認是單一民族，如此在蠻子與漢人概念包圍下建立出的孤立認同，就產生了岷江上游流傳的「毒藥貓」傳說。

王明珂說，毒藥貓是指外地嫁來的女人，入夜會用動物的毛變成動物，殺害村裡男人。傳說誕生的社會心理動機，則是羌族生存於高山峻嶺，環境險惡，還要面對狡猾漢人和殘暴蠻子，為安撫大家對外界的恐懼與避免內部分裂，需要找到能凝聚集體認同的代罪羔羊，才出現「毒藥貓」。

CCC即根據王明珂對毒藥貓的描述，創作同名漫畫，讓讀者隨著故事進行，了解不同村寨人們的爭鬥、抗衡、愛恨情仇，與被指為「毒藥貓」女性的無奈。刊出以來，廣受好評。