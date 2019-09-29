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院士王明珂研究羌名著變漫畫 國際驚艷

2019-09-29 09:27聯合報 記者何定照╱即時報導

中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集復刊號每月發刊，每期不少漫畫創作材料都來自中研院知識系統。像復刊第14期、今年6月起連載的「毒藥貓」，就來自中研院院士王明珂名著「羌在漢藏之間」，藉由漫畫表現出被華夏建構出來的「羌」族生活與傳說。

該期CCC還專訪王明珂，談他從羌族等研究建立華夏邊緣論述的種種。王明珂表示，他經歷多年田野，發現「羌」其實是華夏歷史書寫者心目中的他者，用「羌」的概念描述自己的族群邊緣，藉著「哪邊不是我們的人」來界定「華夏」。「羌」的概念也因此從中原漸向西偏移，最後推到青康藏高原東部邊緣。

王明珂表示，他做田野後，發現當地人以前都沒聽過「羌」，是別人這麼稱呼。而當地不同村寨，對自己稱呼都不同，且隨時代改變，例如在較漢化的北川地區，每村都自稱漢人，認為更上游的村子是蠻子；每個河谷中的村寨則都自認是單一民族，如此在蠻子與漢人概念包圍下建立出的孤立認同，就產生了岷江上游流傳的「毒藥貓」傳說。

王明珂說，毒藥貓是指外地嫁來的女人，入夜會用動物的毛變成動物，殺害村裡男人。傳說誕生的社會心理動機，則是羌族生存於高山峻嶺，環境險惡，還要面對狡猾漢人和殘暴蠻子，為安撫大家對外界的恐懼與避免內部分裂，需要找到能凝聚集體認同的代罪羔羊，才出現「毒藥貓」。

CCC即根據王明珂對毒藥貓的描述，創作同名漫畫，讓讀者隨著故事進行，了解不同村寨人們的爭鬥、抗衡、愛恨情仇，與被指為「毒藥貓」女性的無奈。刊出以來，廣受好評。

中研院數位文化中心副召集人、史語所副研究員陳熙遠表示，CCC類似「毒藥貓」的學術轉譯，香港城市大學來訪都覺得很好，還邀他們赴港介紹，「學術轉化有無限發展可能」。數位文化中心執行秘書、史語所助研究員陳淑君表示，香港中文大學明年要辦數位歷史研討會，也邀他們去訓練該校及其他八個大學史學者做數位人文學，內容也會包括CCC。

中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集，許多漫畫都以學術資料為背景。圖為復刊號...
中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集，許多漫畫都以學術資料為背景。圖為復刊號第14集封面，參考學術資料繪出盛裝的排灣族女性。記者何定照／翻拍
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中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集，連載以院士王明珂羌族研究製作的「毒藥貓...
中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集，連載以院士王明珂羌族研究製作的「毒藥貓」，用漫畫傳達羌族傳說背後對外族的恐懼。記者何定照／翻拍
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中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集復刊號第14集，連載以院士王明珂羌族研究...
中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集復刊號第14集，連載以院士王明珂羌族研究製作的「毒藥貓」，並附上王明珂採集的「毒藥貓」傳說。記者何定照／翻拍
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中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集，許多漫畫都以學術資料為背景。圖為復刊號...
中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集，許多漫畫都以學術資料為背景。圖為復刊號第14集連載以院士王明珂羌族研究為材料製作的「毒藥貓」說明。記者何定照／翻拍
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中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集復刊號第14集，連載以院士王明珂羌族研究...
中研院數位文化中心製作出版的CCC創作集復刊號第14集，連載以院士王明珂羌族研究製作的「毒藥貓」，用漫畫傳達羌族傳說背後對外族的恐懼。記者何定照／翻拍
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