超商三明治或飯糰 需要加熱再吃嗎？

2019-09-29 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



便利商店的冷藏櫃有許多早餐選擇，像是三明治與飯糰，食用之前是不是一定要微波加熱呢？董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷表示，加熱與否並不會影響食物的營養價值，民眾依喜歡的口感決定即可。

早餐是一天活力的重要開端，攝取足夠營養，上班上學才有充分的活力與專注力。一般來說，主食較不建議選白吐司、軟麵包等升糖指數較高的食物，而較推薦全麥吐司、雜糧麵包或紫米飯糰；雞蛋、鮮奶與豆漿均為優質的蛋白質，與全榖雜糧類食物配伍不僅熱量夠、具有飽足感，血糖波動也不會太大。

部分蛋餅或三明治添加生菜，營養更多元，但選購時要注意店家製備食物的環境是否整潔衛生，否則易遭細菌感染。在肉品方面，漢堡肉或組合肉這類經過多道加工程序的食品，藏匿細菌與引發感染的風險較高，因此要留意店家是否將之煎到全熟。

不少人喜歡早餐來杯咖啡或奶茶，若是以補鈣為目的，由於咖啡因會抑制鈣的吸收，因此不建議咖啡、紅茶或綠茶添加牛奶，而建議單喝牛奶，或者可在早餐中加片低鹽或無鹽的起司來補充鈣質。但若非以補鈣為目的，無糖的咖啡拿鐵或鮮奶茶均是健康的飲品選擇。