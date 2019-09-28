願景工程／高麗菜源自荷蘭？明日餐桌談歷史、說食育

2019-09-28 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



高麗菜是「高麗（現今的韓國）」來的菜嗎？台灣文史作家曹銘宗昨在聯合報系願景工程舉辦的「明日餐桌」好食市集大揭密，指出荷蘭語中的高麗菜稱作「Kool」，台灣的高麗菜可能源自荷蘭，而非韓國。台灣的多元文化和移民歷史，造就豐富的飲食融合，了解食物歷史也是食育行動的一環。

聯合報系願景工程昨天在台北松山文創園區四、五號倉庫，舉辦「明日餐桌」好食市集，市集分為五大區，食育、食安、食農、倫理消費、零浪費。

現場除聚集近40個食農組織擺攤，並設計桌遊等遊戲，與消費者面對面互動外，還邀請台灣頂尖生態觀察家林青峰、親子烹飪教養家林家岑、台灣文史作家曹銘宗等人接力開講，帶大眾認識田裡的腳印、從食物名稱話說從頭。

著作甚豐的曹銘宗指出，物產豐饒的台灣，因為族群移民帶來飲食文化的多樣性。搜尋文獻發現，這些特色都顯示在食物名稱上，除了高麗菜的發音和荷蘭語近似外，清甜的蓮霧和印尼語、馬來西亞語的「Jambu」發音近似，是17世紀荷蘭人從大馬帶來台灣。

深入研究食物名稱，曹銘宗從線索中爬梳許多不為人知的台灣歷史，也讓大眾認識飲食背後的文化面貌。