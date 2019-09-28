媒體人退休後學做麵包 葛傳富：做自己想做的事很幸福

2019-09-28 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



「兩年磨一劍，退休之後才開始學做麵包，做自己想做的事是一種幸福。」已退休兩年的葛傳富，現在正在籌備麵包坊的開店事宜，即將在十月底為客人送上好吃的麵包和熱呼呼的咖啡。

人稱葛胖的葛傳富，在媒體業工作了30年，歷任過攝影、新聞台主管和公關。退休後再開麵包店，重啟事業第二春，對他來說是誤打誤撞、順水推舟的事。

葛傳富55歲時屆齡退休，原本是想離開大環境逐漸惡劣的媒體業，休息一下。原先想著等休息夠了開家傳播公司，沒想到退休後跟著外甥學做烘焙，就此學出興趣和成就感。

一開始葛傳富只是為了延續對父親的記憶。他回憶，小時候父親都會將蔥油餅煎得焦焦的，散發一股燒焦的麵香。儘管父親在他10歲時便已離世，但這股「焦黑的麵香」卻勾起他對父親的眷戀，也讓他產生學習烘焙的動力。

原本葛傳富只是將自己做的麵包和親朋好友分享，沒想到吃過的人都說讚，讓他架設起臉書接單，只要有人預約就開爐做麵包。

「黏呼呼胡桃肉桂捲」是招牌商品，上面一層晶亮的焦糖，再鋪上大胡桃，讓人看了忍不住食指大動。葛傳富說原本是看到台北市一家肉桂捲名店總是大排長龍，靈機一動便想試作看看，但因為上面的焦糖經常煮焦，反覆試了多次才成功。

「人家用核桃，我可是用胡桃！」他說胡桃風味比較好，就算較貴也不惜砸下重本選用；而且為了讓肉桂捲散發出更濃郁的香氣，葛傳富也特地使用中藥店研磨的桂皮。因為這基隆唯一賣肉桂捲，名聲傳遍基隆，葛傳富也開始接外送單，生意越做越大。

之後，葛傳富看到彰化的菠蘿蛋黃酥夯到全國瘋買，又起了試做的念頭，這一試也成了他開實體店面的契機。他說去年試賣接到150盒的訂單，今年一飛沖天，訂單成長到350盒。在朋友建議下，決定購買專業的器具，預計在木柵地區開一家咖啡和麵包的複合店。

現在，葛傳富為了籌備開店，不惜投下退休金，甚至學習咖啡師認證課程，從早到晚，連上三周。除了要熟識咖啡的風味，連產地和種類都要認識。