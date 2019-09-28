達珂塔強生秋日穿搭帥氣又迷人 西裝外套、大衣備起來
天氣入秋，帶來浪漫舒爽的微涼氣候，備妥西裝外套、溫暖大衣，穿出今年秋冬的帥氣颯爽，日前達珂塔強生（Dakota Johnson）和布麗拉森（Brie Larson）都在多倫多影展分別以CELINE西裝外套穿出迷人風采，而大衣專業戶Max Mara也推出剪裁別緻的新款大衣，褶襉款尤其出眾優雅。
達珂塔強生在電影「The Friend」媒體座談會，穿了CELINE黝黑色雙排釦西裝外套配襯黑色皮裙，整個人慵懶隨性，散發她獨有的魅力，且不失幹練帥氣；布麗拉森則是在「不完美的正義（Just Mercy）」座談會上，身穿CELINE深藍色軍裝金扣大衣，另一套則是奢華奪目的CELINE千鳥格紋鑲綴亮片西裝外套，兩件都穿出當代女性的自信俐落。
Max Mara Atelier的秋冬系列則重塑大衣歷史，以義大利傳奇雕塑藝術家米莫．帕拉迪諾（Mimmo Paladino）作品為靈感，將他獨樹一幟的空間感及古典思維視角，運用在面料輕盈、剪裁獨具巧思的大衣，包括14款風格不同的大衣，囊括派克大衣、長版、輕便風衣、開襟大衣、翻領短款外套等，不僅兼容帥氣與柔美，觸感細緻的羊絨、羊駝絨、馬海毛等材質，更宛如裹著一朵雲般的蓬鬆溫暖。
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