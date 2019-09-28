達珂塔強生秋日穿搭帥氣又迷人 西裝外套、大衣備起來

2019-09-28 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



天氣入秋，帶來浪漫舒爽的微涼氣候，備妥西裝外套、溫暖大衣，穿出今年秋冬的帥氣颯爽，日前達珂塔強生（Dakota Johnson）和布麗拉森（Brie Larson）都在多倫多影展分別以CELINE西裝外套穿出迷人風采，而大衣專業戶Max Mara也推出剪裁別緻的新款大衣，褶襉款尤其出眾優雅。

達珂塔強生在電影「The Friend」媒體座談會，穿了CELINE黝黑色雙排釦西裝外套配襯黑色皮裙，整個人慵懶隨性，散發她獨有的魅力，且不失幹練帥氣；布麗拉森則是在「不完美的正義（Just Mercy）」座談會上，身穿CELINE深藍色軍裝金扣大衣，另一套則是奢華奪目的CELINE千鳥格紋鑲綴亮片西裝外套，兩件都穿出當代女性的自信俐落。