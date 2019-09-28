周年慶開打！百貨樓層改裝、送百萬豪車攬客

2019-09-28 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中七期百貨周年慶開打！台中新光三越周年慶10月3日登場，9月27日起先推出4天預購會，為了迎戰周年慶，百貨B2F經營19年來首度大改造，引進65家特色名店攬客；台中大遠百周年慶9月26日開跑，單筆消費滿2千還能抽百萬豪車。

台中新光三越周年慶第一波10月3日至10月16日促銷檔期，化妝品滿2千送2百、全館滿5千送5百，名品單區、大家電區、法雅客+[i]Store最高單區滿萬送1千，還有日本超人氣明星「角落小夥伴」療癒系列卡友禮，消費滿2千以上即可將超萌的「角落小夥伴」保溫保冷袋等好禮帶回家。

台中新光三越今年推出「APP線上周年慶」，萬件商品線上開搶，Skm pay線上消費同享滿千送百禮券回饋、Skm pay支付獨享卡友禮，再加碼抽YAMAHA電動機車。今年周年慶整檔業績目標挑戰40億元。

此外，台中新光三越B2F全新大規模改裝，引進65家廠商設櫃，集結日本、香港、義大利等國家，包括有東京以獨特口感起司夾心餅乾著稱的「東京牛奶起司工房+COW COW ICE」首度插旗中台灣；號稱巧克力界的法拉利AMEDEI、香港觀光必買的蝴蝶酥、養生料理品牌「雙月食品社」等。另有高CP值的「鐵火牛排」進駐。