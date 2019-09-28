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IU搶先拎成「德魯納酒店」社長穿搭 LONGCHAMP新包款上市

2019-09-28 18:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

今年夏季話題超高的韓劇「德魯納酒店」，由IU飾演潑辣任性的社長，她在戲中也不斷變換奢華穿搭，其中一套以VERSACE洋裝、亮晶晶的桂冠黑色Hi Jinammi髮箍配襯，搭的是全新上市的LONGCHAMP Cavalcade系列，展現張滿月社長的俏麗。

Cavalcade原意指豪邁的騎兵陣線，就像品牌許多源於馬術靈感的設計，也保留了帥氣與優雅的雙重調性，IU選搭的Cavalcade是長方形的精巧黑色帶鍊皮夾包款，以金屬長鍊帶、鉚釘表現當代的流行風格。Cavalcade系列共有5種款式，Cavalcade Wild以硬挺小牛皮，搭配絲絨感的麂皮展現二元視覺，此包款共有2種尺寸，以卡其棕搭配海洋藍、白蘭地色搭配霓虹黃的撞色組合為主，或是藍色、亮黃的全麂皮腰包。

Cavalcade Croco顧名思義用鱷魚壓紋的牛皮推出百搭的駝色、黑色，以斜背包及腰包為主；Cavalcade Patch系列的斜背包及鍊帶皮夾，運用華麗繁複的多彩色做拼接，加上蟒蛇壓紋牛皮的變化，共有藍、黃色系。Cavalcade Clous則是以金屬鉚釘模擬水波紋，裝飾在牛皮斜背包，展現搖滾靈魂；金屬飾邊的Cavalcade Matelassé展現雅痞型格，為秋季帶來活潑多變的穿搭，而品牌此系列包款的形象廣告，則由台灣模特兒李晨華脫穎而出擔綱拍攝。

IU在韓劇「德魯納酒店」中選穿VERSACE小洋裝，搭配LONGCHAMP Ca...
IU在韓劇「德魯納酒店」中選穿VERSACE小洋裝，搭配LONGCHAMP Cavalcade黑色帶鍊皮夾包。圖／擷取自愛奇藝台灣站
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Cavalcade Clous亞麻色斜背包，售價25,700元。圖／LONGCH...
Cavalcade Clous亞麻色斜背包，售價25,700元。圖／LONGCHAMP提供
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Cavalcade Patch藍色帶鍊皮夾包，售價22,300元。圖／LONGCHAMP提供
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Cavalcade Wild白蘭地霓虹黃色斜背包，售價21,900元。圖／LONGCHAMP提供
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IU身穿VERSACE小洋裝，選用LONGCHAMP Cavalcade黑色帶鍊...
IU身穿VERSACE小洋裝，選用LONGCHAMP Cavalcade黑色帶鍊皮夾包。圖／取自IG
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Cavalcade Matelass罌粟紅斜背包，售價28,600元。圖／LON...
Cavalcade Matelass罌粟紅斜背包，售價28,600元。圖／LONGCHAMP提供
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Cavalcade黑色帶鍊皮夾包，售價14,100元。圖／LONGCHAMP提供
Cavalcade黑色帶鍊皮夾包，售價14,100元。圖／LONGCHAMP提供
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IU在韓劇「德魯納酒店」中選穿VERSACE小洋裝，搭配LONGCHAMP Ca...
IU在韓劇「德魯納酒店」中選穿VERSACE小洋裝，搭配LONGCHAMP Cavalcade黑色帶鍊皮夾包。圖／擷取自愛奇藝台灣站
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LONGCHAMP全新推出Cavalcade Patch酸黃色斜背包，售價30,600元。圖／LONGCHAMP提供
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形象廣告中的台灣模特兒李晨華演繹Cavalcade Croco駝色斜背包，售價22,800元。圖／LONGCHAMP提供
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Cavalcade Croco黑色腰包，售價15,400元。圖／LONGCHAMP提供
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Cavalcade Wild酸黃色腰包，售價14,300元。圖／LONGCHAMP提供
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