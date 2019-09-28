IU搶先拎成「德魯納酒店」社長穿搭 LONGCHAMP新包款上市

2019-09-28 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



今年夏季話題超高的韓劇「德魯納酒店」，由IU飾演潑辣任性的社長，她在戲中也不斷變換奢華穿搭，其中一套以VERSACE洋裝、亮晶晶的桂冠黑色Hi Jinammi髮箍配襯，搭的是全新上市的LONGCHAMP Cavalcade系列，展現張滿月社長的俏麗。

Cavalcade原意指豪邁的騎兵陣線，就像品牌許多源於馬術靈感的設計，也保留了帥氣與優雅的雙重調性，IU選搭的Cavalcade是長方形的精巧黑色帶鍊皮夾包款，以金屬長鍊帶、鉚釘表現當代的流行風格。Cavalcade系列共有5種款式，Cavalcade Wild以硬挺小牛皮，搭配絲絨感的麂皮展現二元視覺，此包款共有2種尺寸，以卡其棕搭配海洋藍、白蘭地色搭配霓虹黃的撞色組合為主，或是藍色、亮黃的全麂皮腰包。