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想當高年級實習生 先問自己這個問題

2019-09-28 17:23聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

衛福部調查，老年憂鬱症盛行率約7％到21％，顯示我國約五分之一長輩的心理健康需被照顧。而台灣長輩內心常感空虛的原因，是家人以及社會對他們的重視感逐漸削弱，加上不願主動接觸人群，每天能對話的僅剩下自己，愈來愈沒自信，心理健康堪慮。

華昕樂活國際起初為「活躍老化」而成立，初期僅針對健康層面，隨著開設了3C班、繪畫班後，發現長輩的心理健康問題被嚴重忽視，加上多項數據顯示老年憂鬱逐年提高，決定以照顧長輩心理健康為優先，推出「樂活經紀人」替長輩媒合工作，從協助他們增加與社會的連結開始。

樂活經紀人陳慧芳說，觀察退休生活充實的長輩，多數是與社會或是人際網絡健康者，總是窩在家中的老宅男、老宅女，容易自怨自艾，家人看長輩常抱怨自己沒用，常會開始替他們搜尋適合的活動，但參加過後仍無法滿足他們想被認同的需求。簡單來說，即使退休，人們仍需要展現能力的舞台，被肯定是每個年齡層都需要的。

電影「高年級實習生」，主角從主管職退休後，成為網路服飾的高齡實習生，每天的早晨對於他們而言，充滿目標與活力，對企業而言，更是隨時可以諮詢意見的百寶盒。

陳慧芳說，高齡就業最適合的職務就是「顧問職」或是「兼職工作」，但是台灣目前的企業對於銀髮族仍有刻板印象，認為請不起他們、動作很慢、學習能力差、不擅新科技等，讓許多銀髮族即使有心想跨出第一步，循管道投履歷，也常常是石沉大海，因此讓長輩卻步，逐漸遠離與社會接觸。

陳慧芳說，退休的長者們，只是一群「體力比較差」的求職者，但相對於年輕人，長者穩定度高、溝通能力強、薪水還能有彈性。曾幫一位白領族退休的長輩介紹工作，對方僅說只要能為台灣做些什麼，讓自己有事情可以做，薪水不是重點，只要有人願意、他就願意做。

不過，不是所有長輩再尋退休後的人生時，都是以「填補時間空缺」為最大目標，有些長輩希望能繼續工作，圖的是圓夢。有些長輩從年輕時就有明星夢，且不在少數，陳慧芳說，他們發現線上的經紀公司鮮少以銀髮族作為主要經紀對象，最近也開始為長者媒合廣告角色，替他們圓夢。甚至有些愛表現的長輩，也研擬將他們打造成「銀髮網紅」。

她說，根據調查，銀髮產業包含食、衣、住、行、醫療等，於2025年時，約有3.6兆產值，而這樣的產業不一定是年輕人提供給長者，最近也遇到一些企業對於聘雇銀髮族恐增加人事成本，最後被打回票的案例。為了解決這類的問題，建議可外包部分工作給銀髮族，既可以讓銀髮族得到工作上的滿足，還有機會創業自己當老闆，其被心理上被肯定的程度也更提高。

陳慧芳說，銀髮族再就業，其實不必再協助他們面試技巧等，反而是要讓他們瞭解自己的長處，以及需要什麼？曾有位退休的媽媽，因有經濟需求，想要收入穩定的工作，媒合她到食品工廠上班，事前已告知需久站、工作環境較熱，她評估後自認可以，接下工作後，沒想到體力無法應付，沒做多久就離職，後續再協助媒合勞動力較低的工作，反而打擊她的信心，即使接下來的工作非常適合她，礙於自我肯定不足，選擇辭職。

她強調，長輩再就業，從心理層面到健康層面都必須考量。當然與社會密切接觸對身心靈都有好處，前提是一定要先認識自己，太過高估或是低估，都可能造成對社會卻步，而家人的支持以及鼓勵，對於長輩而言是非常重要的一環。

即使退休，人們仍需要展現能力的舞台，被肯定是每個年齡層都需要的。 圖／本報資料...
即使退休，人們仍需要展現能力的舞台，被肯定是每個年齡層都需要的。 圖／本報資料照片
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銀髮族憂鬱症

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