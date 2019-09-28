喝起來！全家便利商店「咖啡第2杯7折」 國際咖啡日另有單日限定優惠

2019-09-28 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



迎接10月1日國際咖啡日，各通路紛紛祭出優惠，正是喝咖啡的好時機，全家便利商店即日起至10月22日咖啡任選第2杯7折（不含酷繽沙、檸檬果磚、氣泡咖啡）、單品咖啡可享同品項第2杯半價；國際咖啡日當天還有單日限定優惠，中杯單品熱美式、中杯單品熱拿鐵均一價45元。

除了咖啡特價之外，全家便利商店擴大商品類別，以咖啡慶典的方式歡慶國際咖啡日，像是首度將自家咖啡品牌Let’s Café與霜淇淋品牌Fami霜淇淋聯名推出的經典拿鐵霜淇淋，採用Let’s Café經典豆以高溫萃取香氣，結合霜淇淋奶香與尾韻的咖啡香濃微苦風味，售價39元。

同時全家便利商店與日本咖啡大廠UCC聯名，推出3款原料為非基因改造的3款麵包蛋糕，包括「咖啡墨西哥」、「咖啡時光鬆餅」、「摩卡咖啡舒芙蕾」，使用天然奶油製成的麵團，售價32～35元。添加UCC炭燒咖啡粉的「咖啡墨西哥」、「咖啡時光鬆餅」帶有淡雅咖啡香，搭配天然奶油調製的奶油霜與奶酥餡，帶出多層次口感與風味；「摩卡咖啡舒芙蕾」選用較濃郁的巴西咖啡，咖啡香更明顯，搭配咖啡奶油霜，並且撒上巧克力豆，呈現出摩卡咖啡的風味。