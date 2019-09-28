台灣設計師汪俐伶大膽結合鋼管舞蹈與時尚 驚豔「東方藝式流」

2019-09-28 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



時尚x設計x藝術跨界展「TAIWAN NEW WAVE - Xanadu Motion東方藝式流」，日前在巴黎登場，新銳服裝設計師汪俐伶以及珠寶設計師蔡佳宸等人都參與其中，汪俐伶更別開生面以鋼管藝術結合時裝的創作概念，帶來驚艷視覺。

這場跨界展覽由國際策展團隊alamak!project 主導，策展人為在頂級家具、居家設計領域深耕超過20年的中牟田洋一（Yoichi Nakamuta）、大未來創意設計的創辦人蕭光廷，透過時尚x設計x藝術的跨界加乘，展現台灣設計師的創意，包括汪俐伶、蔡佳宸都發表作品。汪俐伶以同名品牌WANGLILING參展，策展人中牟田洋一特別從她的歷年設計中，挑選了「玩霧／玩物The Knotted Haze, Knotism Vernacular」系列裡的玩霧中國結訂製旗袍為主題展件，這件服裝布料，是模擬一團霧在面前、就看不見後方的景色，一旦陽光照耀，圖騰才會浮出服裝的表面，並以人體脊椎為原型，設計鎖鏈與綁繩圖樣的科技織帶，以中國結編織方式呼應玩物的核心概念，在開幕派對上，汪俐伶以鋼管舞蹈共同演繹大膽解放中國結的概念，將掙脫束縛的用意，藉由舞者Doris Arnold的西方肢體語言表現，解構自己ヽ服裝ヽ策展人。