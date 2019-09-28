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生活工場「URBAN都會個性系列家具」新登場！多段式調整讓空間更有彈性

2019-09-28 14:35聯合報 記者陳立儀╱即時報導

帶點輕奢華的都會時尚感是許多人喜愛的居家風格，以簡單俐落的設計搭配穩重冷色調或黑、灰、白等簡潔色調，勾勒出帶點成熟韻味的個性，並以開放空間呈現無壓迫的悠閒效果，大面積的牆面或壁面可選用石材增添雍容質感，搭配線條流暢、高機能性的家具，輕鬆營造個人品味。

生活工場全新推出URBAN都會個性系列家具，結合日本的細緻質感及法式時尚，簡單俐落的線條搭配大方的配色，並採用1902年創業的五金工廠KOYO生產的五金零件，多段式調整功能可依照個人心情、習慣或空間任意調整，像是URBAN梅傑克14段式沙發床可當做寬敞的三人座、帶有扶手的兩人座或平躺變成舒適小床，小坪數也能運用出大空間。

URBAN都會個性系列家具還有專為單身、小家庭量身打造的個人躺椅沙發，例如URBAN休憩時光3段式旋轉休閒和室椅，中性氣質的混色灰布面樸實簡單又好搭配，可旋轉式底盤與3段式調節椅背設計，可隨意變換和室椅或休閒椅；URBAN休憩時光多段式休閒和室椅以沉穩溫馨的咖啡色調搭配透氣網布椅套，擁有頭部14段調整、腰部42段調整、腿部上下各5段調整。

開放式的格局布置能讓空間顯得更大氣寬敞，可透過大型層架、沙發等做生活區域的劃分，讓空間的層次感更靈活。URBAN香榭儷舍系列沙發採用明亮飽和的色調搭配橡膠木質椅腳與格紋拉扣，提升沙發的時尚質感，高扶手設計不僅包覆感佳，也更加氣派。

風格化單品的點綴也是要點之一，像是仿舊美式風格的造型LED掛飾、燿黑窗花金屬檯燈等，都是時尚都會風居家空間的好搭檔。

生活工場新推出URBAN都會個性系列家具，源自日本製造的嚴謹細膩，並融入法式優雅...
生活工場新推出URBAN都會個性系列家具，源自日本製造的嚴謹細膩，並融入法式優雅簡約設計。圖／生活工場提供
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URBAN梅傑克14段式沙發床，可當做寬敞的3人座、有扶手的兩人座或變身舒的小床...
URBAN梅傑克14段式沙發床，可當做寬敞的3人座、有扶手的兩人座或變身舒的小床。圖／生活工場提供
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URBAN香榭儷舍系列沙發採用明亮色調搭配橡膠木質椅腳，高扶手設計更添氣派。圖／...
URBAN香榭儷舍系列沙發採用明亮色調搭配橡膠木質椅腳，高扶手設計更添氣派。圖／生活工場提供
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URBAN休憩時光3段式旋轉休閒和室椅。圖／生活工場提供
URBAN休憩時光3段式旋轉休閒和室椅。圖／生活工場提供
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URBAN休憩時光多段式休閒和室椅，具備頭部14段調整、腰部42段調整、腿部上下...
URBAN休憩時光多段式休閒和室椅，具備頭部14段調整、腰部42段調整、腿部上下各5段調整。圖／生活工場提供
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