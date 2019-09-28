注重保養品「氣味」 仙氣女星養出無壓美肌

2019-09-28 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



氣質清新的新生代演員吳子霏，儘管軋戲頻繁，但肌膚依舊嫩白透亮，絲毫不受忙碌生活影響，幾近零毛孔的她表示，面對角色轉換的適應，身心壓力其實很大，尤其拍戲時間很長。因此，在挑選保養品時，她很注重保養品的「氣味」。

吳子霏特別提到，日本保養品牌THREE平衡精萃系列，因為裡面含有乳香精油，可以讓她在保養的同時，也能幫助心緒安定。

在THREE平衡精萃系列全商品中，吳子霏尤其喜愛平衡潔膚油。她說，像是它乳化非常的快速，可以很輕鬆的卸妝，並達到放鬆心情，同時滋潤肌膚。

THREE平衡精萃系列將於10月2全新升級，依舊著眼於從上天恩賜的植物中濃縮萃取出的精油，並依據各項產品的目的，巧妙地調配馨香怡人的高品質精油，作為獨創複方精油成份添加於各產品當中，包括：乳香精油、佛手柑果實精油，以及玫瑰天竺葵精油…等。

THREE新平衡系列中的「平衡精萃重點卸粧露」，是一款油水分離兩層式的重點彩妝專用卸妝露，其特別成份為葡萄柚果實萃取精華。另一款「平衡潔膚油」則是添加有機紅蘿蔔萃取，因富含維他命，訴求可守護肌膚潤澤穩定膚況。