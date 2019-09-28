日本流行「減法保養」風潮 偶像劇男神也是奉行者

2019-09-28 12:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



現代人生活忙碌，日本近年流行的「減法保養」蔚為風尚。其中，據傳平均每7秒就售出一瓶的PERFECT ONE帕妃雯全效水凝霜系列，近來也成偶像劇男星們的美肌新寵。

台劇男神謝佳見在出席誠品生活南西館PERFECT ONE帕妃雯快閃店開幕時，更現身分享自己的美肌秘訣。

也是減法保養奉行者的謝佳見說，自己前陣子趕拍《男神時代》，忙碌外還需長時間帶妝，肌膚負擔大，為了維持肌膚的良好狀態，因此開始嘗試了減法保養。

謝佳見表示，減法保養不僅方便快速，也可避免給肌膚添加負擔，而要保持肌膚彈潤，他認為最重要的因素就是膠原蛋白，不只避免老化問題，亦能兼顧美白和保濕。

此外，謝佳見也呼籲粉絲換季須注意皮膚保養，就算天氣漸涼，還是不能忽略美白的重要，反而更要趁邁入秋冬，抓緊時機加強美白保濕。

訴求All in one的PERFECT ONE帕妃雯全效水凝霜系列，共有全效水凝霜、美白全效水凝霜、強化保濕水凝霜，以及全效凍齡水凝霜，共4品項。