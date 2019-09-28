巴黎時裝周／BALMAIN聯名富豪女化妝品 紀錄片上映話題多
全球第一年輕女富豪、IG上有超過1.4億粉絲的美國名流凱莉珍娜（Kylie Jenner），在9月27日BALMAIN 2020春夏秀登場前，就透過社群媒體大力宣傳這次她所經營的Kylie Cosmetics將與BALMAIN推出聯名化妝品，並於秀後線上準時開賣。不過就在秀前一天，她透過推特向好友BALMAIN創意總監Olivier Rousteing致歉，宣布臨時因病無法出席看秀，讓許多原本等著捕捉精彩畫面的媒體和粉絲相當失望。
不過KYLIE X BALMAIN聯名化妝品不僅出現在走秀模特兒的臉上，也出現在身上：Olivier Rousteing將眼影和色彩盤打造成裝飾，放在深具視覺效果的大型手環、腰帶、腰封等配件上，別有創意。這次除了和他的名人好友凱莉珍娜合作，他也首度嘗試珠寶創作，以珠寶公司Diamond Foundry所提供的高級鑽石創作耳環，話題十足。
不知不覺，創意總監Olivier Rousteing執掌BALMAIN也將近10年了。本季主題正如秀上服裝標語「OWN WHO YOU ARE」，以影響Olivier Rousteing本人的各種元素組成，包括90年代與千禧年間的流行音樂、服裝等，也明顯可見影響他的已故大師老佛爺卡爾拉格斐。他也透過這場秀預告即將於今日上映的紀錄片「WONDER BOY」，紀錄曾經在孤兒院長大的Olivier Rousteing本人如何踏入時尚圈、追尋自己生父母的過程，以及如何在這過程中重新認識自己。
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