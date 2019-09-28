巴黎時裝周／BALMAIN聯名富豪女化妝品 紀錄片上映話題多

2019-09-28 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



全球第一年輕女富豪、IG上有超過1.4億粉絲的美國名流凱莉珍娜（Kylie Jenner），在9月27日BALMAIN 2020春夏秀登場前，就透過社群媒體大力宣傳這次她所經營的Kylie Cosmetics將與BALMAIN推出聯名化妝品，並於秀後線上準時開賣。不過就在秀前一天，她透過推特向好友BALMAIN創意總監Olivier Rousteing致歉，宣布臨時因病無法出席看秀，讓許多原本等著捕捉精彩畫面的媒體和粉絲相當失望。

不過KYLIE X BALMAIN聯名化妝品不僅出現在走秀模特兒的臉上，也出現在身上：Olivier Rousteing將眼影和色彩盤打造成裝飾，放在深具視覺效果的大型手環、腰帶、腰封等配件上，別有創意。這次除了和他的名人好友凱莉珍娜合作，他也首度嘗試珠寶創作，以珠寶公司Diamond Foundry所提供的高級鑽石創作耳環，話題十足。