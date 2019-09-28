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「粉紅系香水」新貨到！Chloé、三宅一生、PACO RABANNE從香味到瓶身都美翻

2019-09-28 10:22聯合報 記者陳立儀╱即時報導

喜歡夢幻系花香調香水的女性又有新貨可以買了，Chloé同名香氛系列最新成員－Chloé粉漾玫瑰女性淡香水除了以莫蘭迪粉紅色瓶身搭配蝴蝶結，還首度採用星玉蘭與大馬士革玫瑰精萃共譜出唯美花香；ISSEY MIYAKE三宅一生一生之水全新推出的男女對香中，一生之水玫瑰玫瑰淡香精的玫瑰花香與漸層粉色瓶身同樣夢幻至極；鑽石型瓶身的PACO RABANNE LADY MILLION百萬女爵女性淡香精則是另一種不同調性的桃粉色，在溫柔花香調中妝點個性。

自從2008年Chloé同名女性淡香精誕生之後，玫瑰一直都是Chloé同名系列香水中最重要的靈魂，全新登場的Chloé粉漾玫瑰女性淡香水不同以往，Chloé難得在前調運用荔枝、葡萄柚帶出清爽微酸的果香，中調由大馬士革玫瑰與Chloé首次使用的星玉蘭共同襯托出白花明亮香氣。星玉蘭主要盛產於亞洲及北美，微甜的香氣中帶有香草與檸檬的酸甜氣息。

Chloé粉漾玫瑰女性淡香水的瓶身設計也有新貌，不同於過去幾款的Chloé香氛瓶身，在羅馬柱造型玻璃瓶樽上搭配了Chloé經典服裝時尚元素－輕盈柔媚的雪紡百褶技法「Fortuny pleat」，加上莫蘭迪粉紅色的手工蝴蝶結與銀色金屬瓶蓋；香水外盒也是以莫蘭迪粉紅色為底，並立體浮雕著純白品牌LOGO。

花果香調的ISSEY MIYAKE一生之水玫瑰玫瑰淡香精，瓶蓋上的半透明粉色圓球象徵著水滴掉落在新鮮玫瑰花瓣上，前調以覆盆子和水梨揭開序幕，中調將法國上等千葉玫瑰和大馬士革玫瑰完美結合，釋放甜美精緻的香氣，後調以廣藿香精華、龍涎香與喀什米爾木，散發屬於大自然的真實之美。

PACO RABANNE百萬女爵女性淡香精的粉色鑽石造型瓶身，是女權至上的象徵，香調以橙花做先鋒，清新之中帶點甜蜜，以嗅覺先發制人成為全場焦點，中調的桂花凸顯溫柔婉約的調性，加上廣藿香的基調，形成誘惑又充滿性格的氛圍。

ISSEY MIYAKE一生之水玫瑰玫瑰淡香精，25ml售價1,850元、50m...
ISSEY MIYAKE一生之水玫瑰玫瑰淡香精，25ml售價1,850元、50ml售價2,850元、90ml售價3,650元。圖／資生堂DG Fragrance提供
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Chloé粉漾玫瑰女性淡香水首度採用星玉蘭與大馬士革玫瑰精萃共譜出唯美花香。圖／...
Chloé粉漾玫瑰女性淡香水首度採用星玉蘭與大馬士革玫瑰精萃共譜出唯美花香。圖／盧亞提供
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Chloé粉漾玫瑰女性淡香水是Chloé同名香氛系列的最新成員。圖／盧亞提供
Chloé粉漾玫瑰女性淡香水是Chloé同名香氛系列的最新成員。圖／盧亞提供
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Chloé粉漾玫瑰女性淡香水，30ml售價2,350元、50ml售價3,400元...
Chloé粉漾玫瑰女性淡香水，30ml售價2,350元、50ml售價3,400元、100ml售價4,700元。圖／盧亞提供
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PACO RABANNE百萬女爵女性淡香精，50ml售價3,450元、100ml...
PACO RABANNE百萬女爵女性淡香精，50ml售價3,450元、100ml售價4,250元。圖／盧亞提供
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