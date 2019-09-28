「粉紅系香水」新貨到！Chloé、三宅一生、PACO RABANNE從香味到瓶身都美翻

2019-09-28 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



喜歡夢幻系花香調香水的女性又有新貨可以買了，Chloé同名香氛系列最新成員－Chloé粉漾玫瑰女性淡香水除了以莫蘭迪粉紅色瓶身搭配蝴蝶結，還首度採用星玉蘭與大馬士革玫瑰精萃共譜出唯美花香；ISSEY MIYAKE三宅一生一生之水全新推出的男女對香中，一生之水玫瑰玫瑰淡香精的玫瑰花香與漸層粉色瓶身同樣夢幻至極；鑽石型瓶身的PACO RABANNE LADY MILLION百萬女爵女性淡香精則是另一種不同調性的桃粉色，在溫柔花香調中妝點個性。

自從2008年Chloé同名女性淡香精誕生之後，玫瑰一直都是Chloé同名系列香水中最重要的靈魂，全新登場的Chloé粉漾玫瑰女性淡香水不同以往，Chloé難得在前調運用荔枝、葡萄柚帶出清爽微酸的果香，中調由大馬士革玫瑰與Chloé首次使用的星玉蘭共同襯托出白花明亮香氣。星玉蘭主要盛產於亞洲及北美，微甜的香氣中帶有香草與檸檬的酸甜氣息。

Chloé粉漾玫瑰女性淡香水的瓶身設計也有新貌，不同於過去幾款的Chloé香氛瓶身，在羅馬柱造型玻璃瓶樽上搭配了Chloé經典服裝時尚元素－輕盈柔媚的雪紡百褶技法「Fortuny pleat」，加上莫蘭迪粉紅色的手工蝴蝶結與銀色金屬瓶蓋；香水外盒也是以莫蘭迪粉紅色為底，並立體浮雕著純白品牌LOGO。

花果香調的ISSEY MIYAKE一生之水玫瑰玫瑰淡香精，瓶蓋上的半透明粉色圓球象徵著水滴掉落在新鮮玫瑰花瓣上，前調以覆盆子和水梨揭開序幕，中調將法國上等千葉玫瑰和大馬士革玫瑰完美結合，釋放甜美精緻的香氣，後調以廣藿香精華、龍涎香與喀什米爾木，散發屬於大自然的真實之美。