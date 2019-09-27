任容萱當一日站長帶逛！「呂Ryo頭皮研究站」巡迴首站在台北華山文創

2019-09-27 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



韓國髮品品牌「呂Ryo」經典商品滋養韌髮系列全面升級，並精心打造亞洲首座頭皮研究站，9、10月於台灣北、南巡迴，公開品牌45年研究成果，帶領消費者認識自己的頭皮狀況，今天（9月27日）邀請氣質女神任容萱擔任一日站長，帶逛呂Ryo頭皮研究站行動車。向來在意護髮的任容萱說近日因為工作太忙、睡眠不足，發現落髮狀況變嚴重，才知道原來頭皮養護要從日常生活作息與飲食做起。

擁有一頭亮麗長髮的任容萱，除了定期護髮之外，洗髮時也會用指腹輕柔按摩頭皮，但她習慣用很熱的水洗頭、洗完也不會立刻吹乾，透過呂Ryo頭皮研究專家的分析後才知這樣不行，還說「最近因壓力大而落髮變多，真的有嚇到」。呂Ryo頭皮研究專家金繡燕指出，壓力大時容易有出油掉髮的危機，每天維持充足的睡眠、多吃蔬果、避免用力抓洗也都是照顧頭皮健康的守則。

全新升級的呂Ryo滋養韌髮系列除了油性、中乾性髮質之外，也推出不含矽靈的敏感頭皮專用版；護髮霜也升級為呂Ryo滋養韌髮蔘層髮膜，推出細軟髮適用的清爽版、針對粗硬損傷髮質設計的滋潤版。