巴黎時裝周／CHLOÉ和ISABEL MARANT 日裝悠閒與海濱性感的輕快

2019-09-27 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以真實生活為本，CHLOÉ創意總監Natacha Ramsay-Levi將日常變得柔美浪漫，展現不經意的優雅；ISABEL MARANT則是以南美洲的浪漫情調，呈現印花的奔放與熱情。

向來自由自在的CHLOÉ，在2020春夏顯得簡練，大陸女星張嘉倪、日本名模秋元梢都出席這場大秀，黑白色系表現果斷的剪裁，運用挖空細節做為柔性點綴，有著女性嫵媚、陽剛兼容的特質，運用米、黑、桂冠綠、薰衣草灰、碧玉和古老玫瑰色打造流暢的穿搭。平織棉低胸上衣、詩意圍巾上衣搭配短褲，格紋、網球條紋西裝外套配襯裙裝，或是品牌經典的罩衫式田園洋裝，都帶來不同風情的日裝表現，馬甲、荷葉邊針織衣、壓褶喬琪紗洋裝則有女性化的風采。配件部分以Jodhpur馬靴流瀉異國風情，仿舊小牛皮、三握把式的Daria包款，則是本季的亮眼單品。