加碼抽iPhone 11 Pro！momo購物網「咖啡大賞」25大品牌精選商品買1送1

2019-09-27 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



10月1日國際咖啡日，咖啡業者、通路相繼推出感恩回饋，momo購物網瞄準全台一年上看750億的黑金商機，攜手雀巢、星巴克、UCC、伯朗咖啡、西雅圖等超過25大咖啡品牌，首度打造「咖啡大賞」，即日起至10月6日精選商品買1送1，眾多膠囊咖啡、濾掛咖啡、即溶咖啡、咖啡豆、咖啡粉下殺3折起，消費滿額還有機會抽最新款iPhone 11 Pro 256GB。

近年翻轉全球咖啡市場的膠囊咖啡，因簡單方便的操作方式、多元豐富的口味選擇，大受忙碌的現代人青睞。momo購物網成為Nespresso台灣首家合作販售咖啡膠囊的電商平台，即日起消費者可於momo購物網買到Nespresso全系列28款瑞士原裝進口咖啡膠囊、全新上市的好咖齊聚經典咖啡組、限定版熱情巴西膠囊30顆組、絕代雙驕膠囊40顆組等，新色Lattissima One曜石黑膠囊咖啡機也同步於網路獨家首賣。本次「咖啡大賞」與Nespresso攜手祭出為期一個月的歡慶活動，品牌全館商品下單抽膠囊咖啡機、自動奶泡機等好禮。

今年上半年momo購物網咖啡年增高達8成，濾掛式咖啡、咖啡豆買氣熱絡，分別占整體銷售約3成，尤其無加糖與奶精的黑咖啡更是消費者選購焦點，人氣商品包括momo購物網網路獨家販售的星巴克派克市場咖啡豆、illy單品咖啡豆、湛盧咖啡經典綜合風味濾掛式咖啡包等。