迎接國際咖啡日！萊爾富雲端超商App限時優惠「美式咖啡買10送10」

2019-09-27 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



迎接10月1日國際咖啡日與10月5日補班日，萊爾富結合了線上、線下推出一系列優惠活動，9月30日在Hi Café Instagram推出國際咖啡日留言抽獎活動，IG用戶只要完成指定任務，將隨機抽出1名可獨享101杯Hi Café大杯美式咖啡，不限冷熱、透過雲端超商App派獎。

萊爾富雲端超商App也從國際咖啡日至國慶4天連假推出好康，10月1日上午10點起至10月13日選購任一件「跨店兌換」專區商品，在指定期限內全數兌換完畢，每組商品可享加碼送1,010 Hi點；活動期間雲端超商App「限時下殺館」同步推出Hi Café美式咖啡買10送10（兌一杯就送一杯）的超值優惠。

12月3日前「Hi-Life VIP」會員App「買咖啡」專區購買大杯美式咖啡、拿鐵咖啡同品項可享買20杯送15杯；11月5日前，Hi-Life VIP會員App單筆消費滿200元送35元行動折抵金一張，活動贈送的行動折抵金可用於購買40元以上的主餐米飯、麵食類折抵。