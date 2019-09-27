2019台北時裝周SS20 宣傳大使邱澤、黃子佼、藍心湄、黑范全家出動比氣場

2019-09-27 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



由文化部主辦的第二屆「2019台北時裝周SS20」將於10月4日起登場，主軸包括5大主題秀、16場品牌走秀以及新銳設計秀、時尚街拍裝置藝術展、國際時尚論壇等，文化部長鄭麗君表示，今年台北時裝周的主題為「NOWism」，策展的理念強調「台灣的現在即是未來」，將此時此刻的台灣時尚產業特色一次呈現。

本次總策展人由台灣赫斯特媒體集團編輯長暨ELLE國際中文版總編輯盧淑芬擔任，她表示藉由台北時裝周聚攏台灣設計師的獨特創意，從中展現時尚產業的豐富多樣。在以SS20（Spring Summer 2020）為主季別的展題中，王陳彩霞、安德烈、王彥熙、陳璽年、唐毓琪、張亞詰等六位享譽國際的設計師，分別以博物館、原民文化、材質實驗、庶民文化與永續創新五大主題，勾勒台灣的面貌；評審委員也從報名品牌中選出16家參與品牌秀，囊括CHARINYEH、DOUCHANGLEE、JAMEI CHEN、JUST IN XX、GIOIA PAN、YENLINE等知名設計師品牌。