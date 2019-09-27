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2019台北時裝周SS20 宣傳大使邱澤、黃子佼、藍心湄、黑范全家出動比氣場

2019-09-27 16:20聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

由文化部主辦的第二屆「2019台北時裝周SS20」將於10月4日起登場，主軸包括5大主題秀、16場品牌走秀以及新銳設計秀、時尚街拍裝置藝術展、國際時尚論壇等，文化部長鄭麗君表示，今年台北時裝周的主題為「NOWism」，策展的理念強調「台灣的現在即是未來」，將此時此刻的台灣時尚產業特色一次呈現。

本次總策展人由台灣赫斯特媒體集團編輯長暨ELLE國際中文版總編輯盧淑芬擔任，她表示藉由台北時裝周聚攏台灣設計師的獨特創意，從中展現時尚產業的豐富多樣。在以SS20（Spring Summer 2020）為主季別的展題中，王陳彩霞、安德烈、王彥熙、陳璽年、唐毓琪、張亞詰等六位享譽國際的設計師，分別以博物館、原民文化、材質實驗、庶民文化與永續創新五大主題，勾勒台灣的面貌；評審委員也從報名品牌中選出16家參與品牌秀，囊括CHARINYEH、DOUCHANGLEE、JAMEI CHEN、JUST IN XX、GIOIA PAN、YENLINE等知名設計師品牌。

而藝術家陳怡潔則為本屆時裝周打造時尚伸展台、時尚化妝間兩項裝置藝術，拉近普羅大眾與時尚的距離；「2019台北時裝週SS20」將於10月4日至13日，在世貿三館、松山文創園區登場，詳細活動內容相當豐富，可上官網https://www.tpefw.com/查詢。

「2019台北時裝周SS20」宣傳大使藍心湄。圖／主辦單位提供
「2019台北時裝周SS20」宣傳大使藍心湄。圖／主辦單位提供
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「2019台北時裝周SS20」宣傳大使范瑋琪。圖／主辦單位提供
「2019台北時裝周SS20」宣傳大使范瑋琪。圖／主辦單位提供
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「2019台北時裝周SS20」宣傳大使黃子佼。圖／主辦單位提供
「2019台北時裝周SS20」宣傳大使黃子佼。圖／主辦單位提供
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「2019台北時裝周SS20」展前記者會伊林、凱渥名模共同展演2020春夏服裝。...
「2019台北時裝周SS20」展前記者會伊林、凱渥名模共同展演2020春夏服裝。圖／主辦單位提供
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「2019台北時裝周SS20」展前記者會伊林名模林嘉綺展演GIOIA PAN潘怡...
「2019台北時裝周SS20」展前記者會伊林名模林嘉綺展演GIOIA PAN潘怡良2020春夏服裝。圖／主辦單位提供
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「2019台北時裝周SS20」宣傳大使邱澤。圖／主辦單位提供
「2019台北時裝周SS20」宣傳大使邱澤。圖／主辦單位提供
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「2019台北時裝周SS20」宣傳大使黑人和飛飛、翔翔。圖／主辦單位提供
「2019台北時裝周SS20」宣傳大使黑人和飛飛、翔翔。圖／主辦單位提供
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「2019台北時裝周SS20」展前記者會伊林、凱渥名模及服裝設計師合照。圖／主辦...
「2019台北時裝周SS20」展前記者會伊林、凱渥名模及服裝設計師合照。圖／主辦單位提供
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