日本星鰻、明太子天使紅蝦「只要1元」！海壽司還有「現殺生魚片」免費請你吃

2019-09-27 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著10月各家百貨週年慶活動陸續登場，海壽司也於各店推出一系列優惠活動。包括有滿10盤、折1盤、星鰻壽司1元、蒲燒鯛手捲2份58元、明太子天使紅蝦加1元多1貫等系列活動。另外也將於9月29日於新光三越南西館舉行鰤魚開魚秀，讓民眾可以品嚐免費的生魚片。

配合新光三越南西店的週年慶，凡於10月3日～20日期間，持當日本館/三館不限金額發票至海壽司消費滿10盤，即可折抵1紅盤（限南西店，折抵限一次）。另外於10月2日至10月16日、10月17日至10月27日，也於統一時代百貨分別推出「旬鮮生魚片」、「盛合生魚片」的限定優惠價，各為300元、350元；在10月10日至10月13日期間，還有日本星鰻的1元驚爆價（每日限10份）。

10月17日至11月11日的微風松高週年慶期間，凡點購綜合生魚片，可以58元加價購買原價120元的2份蒲燒鯛手捲，另外在10月17日至23日期間的晚餐時段，點選雙拼生魚片，還可免費加贈可樂／可爾必思。板橋大遠百週年慶期間（10月24日至11月24日），消費滿千即贈價值百元的商品兌換券（限量500份）；10月24日至10月30日期間，還有明太子天使紅蝦加1元多1貫的優惠（每日限10份）。