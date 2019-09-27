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誠品生活週年慶男士必買清單 獨家折扣優惠曝光

2019-09-27 15:37聯合報 消費中心╱即時報導

誠品生活週年慶強勢開跑，9/27–10/13誠品信義店、敦南店、松菸店、南西店單店全館當日累計消費滿5千送5百；誠品人會員更限定加碼單店全館當日累計消費滿1萬送1千1、滿2萬送2千5；誠品生活南西指定香氛、美妝櫃位單筆滿2千送2百、誠品敦南店指定美妝、保養櫃位滿3千送3百，獨家新品折扣、限定贈禮優惠，超強優惠3折起還不買起來？9/27就來誠品生活找尋你的命定心動時刻。

GoPro｜誠品生活松菸店3F｜GoPro Hero7 Black 主機｜推薦價...
GoPro｜誠品生活松菸店3F｜GoPro Hero7 Black 主機｜推薦價15,900元（贈限定防水後背包乙只，價值2,180元，送完為止） 。圖／誠品生活 提供
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最強單品買一送一怎能放過

誠品生活松菸店超值買一送一推薦清單來了，喜歡戶外活動的你請筆記，凡購買「GoPro Hero7 Black主機」就送限定防水後背包；買Thule Subterra系列包款就送行動電源包，一次購足旅行新行頭！潮流街頭風不能錯過人氣設計師品牌0416 X 1024，週年慶期間指定背新系列商品買一送一；台灣設計師SABRA ANDRE「抗UV速乾機能原民印花Ｔ恤」，買就送圖騰束口包，追求個性風格的你不能不入手。

獨家超值折扣、限量優惠一定要搶到

全台獨家瑞典直營北歐輕奢品牌DANIEL WELLINGTON就在誠品生活南西，獨家「誠品生活南西周年慶特別禮盒」，含Classic St Mawes玫瑰金40mm腕錶與Classic Cambridge玫瑰金20mm錶帶，DW迷必敗；錶迷也不能錯過誠品敦南店MONDAINE「LUMINOX雷明時NAVY SEAL 3500海豹2代特仕版限量禮盒組」，錶款以海豹部隊實戰需求作為設計基礎，採用先進材料與製作技術，獨家優惠9,999元還等什麼？商務人士首推8號箱「Banker 鋁鎂合金行李箱 26吋＋Voyager 隨身行李後背包」，採用頂級航太鋁鎂合金，簡約外型搭配高質感超纖皮革手把，超低4折折扣怎能不心動？PIQUADRO「多功能後背包」，頂級牛皮搭配多層實用夾層，更有防盜設計，常出差的你必買。

秋冬新行頭、獨賣商品優惠買起來

準備添購秋冬新行頭了嗎？英倫控首推英國休閒服飾品牌FRED PERRY「短版軍裝魚尾外套」，百搭軍綠色系單穿也超有型，另推薦OVERSIZE復古LOGO上衣，不敗熱門單品必買；以防風防水油布夾克聞名全球的Barbour，誠品信義店獨賣品「Proper Hikerdelic Collaboration油布夾克」，這麼時尚的機能外套怎能不入手？喜歡台灣設計師的你，今年冬天就選Dleet「難決定披肩夾克組合」，不對襯設計讓你一件穿出多樣風格。

※詳細優惠資訊請見迷誠品公告：https://meet.eslite.com/tw/tc/news/dm

8號箱｜誠品敦南店GF｜Banker 鋁鎂合金行李箱 26吋+ Voyager ...
8號箱｜誠品敦南店GF｜Banker 鋁鎂合金行李箱 26吋+ Voyager 隨身行李後背包｜特價9,888元（原價25,600元） 。圖／誠品生活 提供
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MONDAINE｜誠品敦南店1F｜LUMINOX 雷明時NAVY SEAL 35...
MONDAINE｜誠品敦南店1F｜LUMINOX 雷明時NAVY SEAL 3500海豹2代特仕版限量禮盒組｜特價9,999元（原價15,200元）。圖／誠品生活 提供
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Thule｜誠品生活松3F｜Subterra系列包款或行李箱，推薦價4,500-...
Thule｜誠品生活松3F｜Subterra系列包款或行李箱，推薦價4,500-10,000元（贈行動電源包乙只，價值880元） 。圖／誠品生活 提供
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DANIEL WELLINGTON｜誠品生活南西1F｜誠品生活南西周年慶特別禮盒...
DANIEL WELLINGTON｜誠品生活南西1F｜誠品生活南西周年慶特別禮盒｜特價7,000元（原價8,400元）。圖／誠品生活 提供
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FRED PERRY│誠品信義店1F│OVERSIZE復古LOGO上衣│特價2,...
FRED PERRY│誠品信義店1F│OVERSIZE復古LOGO上衣│特價2,980元（原價5,780元）。圖／誠品生活 提供
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SABRA ANDRE｜誠品生活松菸店1F｜抗UV速乾機能原民印花T恤｜推薦價3...
SABRA ANDRE｜誠品生活松菸店1F｜抗UV速乾機能原民印花T恤｜推薦價3,280元（贈圖騰束口包，價值1,980元）。圖／誠品生活 提供
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Barbour│誠品信義店1F│Proper Hikerdelic Collab...
Barbour│誠品信義店1F│Proper Hikerdelic Collaboration油布夾克│推薦價20,900元。圖／誠品生活 提供
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0416x1024｜誠品生活松菸店2F｜指定背心系列商品｜推薦價750－1,85...
0416x1024｜誠品生活松菸店2F｜指定背心系列商品｜推薦價750－1,850 元（買一送一，依低價者贈）。圖／誠品生活 提供
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Thule｜誠品生活松3F｜Subterra系列包款或行李箱，推薦價4,500-...
Thule｜誠品生活松3F｜Subterra系列包款或行李箱，推薦價4,500-10,000元（贈行動電源包乙只，價值880元）。圖／誠品生活 提供
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Dleet｜誠品生活松菸店1F｜難決定披肩夾克組合｜特價17,550元（原價19...
Dleet｜誠品生活松菸店1F｜難決定披肩夾克組合｜特價17,550元（原價19,500元）。圖／誠品生活 提供
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8號箱｜誠品敦南店GF｜Banker 鋁鎂合金行李箱 26吋+ Voyager ...
8號箱｜誠品敦南店GF｜Banker 鋁鎂合金行李箱 26吋+ Voyager 隨身行李後背包｜特價9,888元（原價25,600元）。圖／誠品生活 提供
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FRED PERRY│誠品信義店1F│短版軍裝魚尾外套│特價5,280元（原價8...
FRED PERRY│誠品信義店1F│短版軍裝魚尾外套│特價5,280元（原價8,780元）。圖／誠品生活 提供
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GoPro｜誠品生活松菸店3F｜GoPro Hero7 Black 主機｜推薦價...
GoPro｜誠品生活松菸店3F｜GoPro Hero7 Black 主機｜推薦價15,900元（贈限定防水後背包乙只，價值2,180元，送完為止）。圖／誠品生活 提供
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PIQUADRO｜誠品生活南西3F｜多功能後背包｜特價20,800元(原價23,...
PIQUADRO｜誠品生活南西3F｜多功能後背包｜特價20,800元(原價23,190元)。圖／誠品生活 提供
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