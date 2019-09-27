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小資女最聰明香氛保養購物筆記 誠品生活週年慶9/27起開跑

2019-09-27 15:34聯合報 消費中心╱即時報導

誠品生活週年慶強勢開跑！9/27–10/13誠品信義店、敦南店、松菸店、南西店單店全館當日累計消費滿5千送5百；誠品人會員更限定加碼單店全館當日累計消費滿1萬送1千1、滿2萬送2千5；誠品生活南西指定香氛、美妝櫃位單筆滿2千送2百、誠品敦南店指定美妝、保養櫃位滿3千送3百，最聰明的購物筆記還不收藏？9/27就來誠品生活找尋你的命定心動時刻。

第一化粧品｜誠品生活南西4F｜青春機密抗痕組_特價4,150元(原價6,150元...
第一化粧品｜誠品生活南西4F｜青春機密抗痕組_特價4,150元(原價6,150元)( 含：醣蛋白青春機密高效精華120g+醣蛋白青春機密精質霜140g+醣蛋白青春機密面膜(單片)+醣蛋白青春機密前導液30ml)。圖／誠品生活 提供
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第一化粧品｜誠品生活南西4F｜青春機密抗痕組_特價4,150元(原價6,150元...
第一化粧品｜誠品生活南西4F｜青春機密抗痕組_特價4,150元(原價6,150元)( 含：醣蛋白青春機密高效精華120g+醣蛋白青春機密精質霜140g+醣蛋白青春機密面膜(單片)+醣蛋白青春機密前導液30ml)。圖／誠品生活 提供
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PH有機天然保養專門店｜誠品敦南店B1｜夜間無油精華組（Dr.Hauschka夜間修護精華液20ml_2入+律動調理液10ml _2入）｜特價2,550元（原價3,300元，限量30組）。圖／誠品生活 提供
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