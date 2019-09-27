親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們距離完善天差地遠

職人品質再進化－日本MISOKA「V型牙醫款」奈米護牙牙刷 清潔力升級！

2019-09-27 15:18聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/文 MISOKA提供。
圖/文 MISOKA提供。
分享

由日本夢職人公司所研發的MISOKA牙刷，提倡「不需要牙膏，用水就能刷牙」，成功打造劃時代免牙膏精品牙刷的領導品牌。MISOKA近期更推出與專科牙醫師共同設計開發的V型牙醫款牙刷，從刷牙方式著手進行開發，包含握柄及混合式刷頭的設計，打造出最符合人體工學使用的基礎日常護牙用品。

圖/文 MISOKA提供。
圖/文 MISOKA提供。
分享

藉由MISOKA僅需沾水即可潔牙的奈米礦物塗膜技術，將鎂、鈣、鈉等礦物質包覆於每根刷毛之上，與前排「V型」刷毛可到達齒縫深層，搭配後排「平列式」的刷毛，使齒面產生親水性有如玻璃般滑順光澤，同時兼顧牙齒表面及牙齦清潔。

MISOKA V型牙醫款牙刷，刷柄再進化，以日常習慣的握筆方式，重新設計成筆狀握柄，在刷牙時能輕鬆達到即便是細微輕刷，使刷頭容易進入口腔細部，讓混合式刷毛發揮出最大的清潔效果。

圖/文 MISOKA提供。
圖/文 MISOKA提供。
分享

日本製造高品質保證，將設計、材料、製造等連成一環，對品質堅持的態度，選用天然礦物質及符合日本自來水質標準，對於人體與環境皆安全無虞的高品質的產品。

於2019年MISOKA已突破450萬支的總銷售紀錄！逐漸實踐「傳遞感動給世人的企業，我們的商品與服務提供的，不是『應有的品質』，而是『發自內心的感動』，讓所有人生活得更舒適且豐富」的願景。

MISOKA新品上市推出優惠活動，即日起至10/31牙刷任選2件88折，更多商品資訊請至有.設計uDesign網站查詢。

相關新聞

買一送一來了！國際咖啡日10月1日登場 業者推優惠吸客

2019-09-27 13:22

beard papa聯手森永牛奶糖 3款復刻滋味10月1日開賣

2019-09-27 14:36

U值媒／眼見不一定真的！詐欺師的對決！

2019-09-27 12:48

「心好有你」1925展 助民眾安心諮詢

2019-09-27 10:58

4米高骷髏王來襲！ 六福村萬聖「墓碑鎮」入園變妝優惠599

2019-09-27 00:58

老派生活日曆 早鳥特價54折

2019-09-26 23:52

新加坡3大肉骨茶 登台

2019-09-26 23:52

秋冬女裝 TED BAKER秀異國風 Club Monaco像穿藝術品

2019-09-26 23:37

影╱87歲老農、廣告人半路出家 都種出全國冠軍米

2019-09-26 21:45

「北海道廳舊本廳舍」10月起「休館3年」！經典紅磚外觀要拍要快

2019-09-26 21:09

10/1世界咖啡日！全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 20:52

百年好滋味！即食麵「吳宅初惑」進軍全台小7門市

2019-09-26 20:46

蔡凡熙也愛的香味！「沙威隆」白茶沐浴乳、薄荷洗手慕斯、濕巾新貨到

2019-09-26 20:02

2018年台灣人平均總工時 居全球第4、亞洲第2

2019-09-26 19:42

越南好熱門 在下龍灣拍攝的LV旅行藝術形象片美慘了

2019-09-26 19:38

超大片浪漫粉紅海！賞楓前先衝韓國濟州島「粉紅亂子草」

2019-09-26 19:38

常擦口紅＆不畫口紅的女人 唇部有什麼不一樣？唇紋變深的解法曝光

2019-09-26 19:16

香醇濃郁系新品報到！OKmart「香蕉歐蕾、豆漿霜淇淋」快吃一波

2019-09-26 19:06

忠孝SOGO家用家電睽違12年大變身 融入居家情境讓逛街就像回家

2019-09-26 19:05

盤點本季NBA球星戰靴！詹皇、哈登、飆風玫瑰全都入列

2019-09-26 18:38

世界咖啡日！伯朗咖啡連5天買1送1 持咖啡展兌換券免費換咖啡

2019-09-26 18:10

開放API商機夯 彰銀聯手萊爾富APP繳納信用卡費

2019-09-26 18:10

「親愛的，熱愛的」李現和BLACKPINK Lisa 都愛當紅CELINE印花包

2019-09-26 18:08

手表界的快時尚！SWATCH訂製快閃店又來了 15分鐘就能打造專屬表款

2019-09-26 18:05

潮粉看緊荷包！SUPREME X LACOSTE秋冬聯名新品開賣

2019-09-26 17:38

不露太多也很性感！孟耿如內衣廣告大秀深溝事業線

2019-09-26 17:18

日夜保養品大不同！雅詩蘭黛「年輕肌密無敵晚霜」拯救秋冬乾燥肌

2019-09-26 17:15

巴黎時尚周／Maison Margiela變身「制服控」！大玩女裝男穿性別錯置

2019-09-26 17:01

韓系「水煙霧感唇」來襲！PONY EFFECT、WAKEMAKE唇釉新品打造無重力美唇

2019-09-26 16:58

冠軍「究濃紅燒牛肉麵」被泡麵達人譽為必嚐美食

2019-09-26 16:52

31冰淇淋9月28日進駐勤美！ 這兩天按讚消費免費追加「迷你球冰淇淋」

2019-09-26 16:48

周董「說好不哭」MV女主角三吉彩花 驚喜現身FENDI微電影

2019-09-26 16:00

現炸雞排淋上「北海道起士」！吉豚屋×明治「北海道起士蕃茄雞排」只有台灣吃得到

2019-09-26 15:49

飛日本也買不到！PEACH JOHN美樂蒂聯名系列限定開賣

2019-09-26 15:42

林宥嘉自爆又要當爸爸了！第二胎將迎來女兒

2019-09-26 15:15

府城流水席－文化、藝術、科技 一場向臺灣土地致敬的歌舞秀

2019-09-26 15:05

10/1世界咖啡日！85度C大杯招牌咖啡「第2杯特價20元」

2019-09-26 14:40

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼全新列車2020年上路

2019-09-26 13:36

U值媒／一群五歲小孩和喪屍，誰可怕？

2019-09-26 12:48
看更多

熱門文章

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

冠軍「究濃紅燒牛肉麵」被泡麵達人譽為必嚐美食

2019-09-26 16:52

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網友嘆：低薪發揚光大

2019-09-27 10:55

30歲後不能忍受父母這3件事 代表你超幼稚

2019-09-26 22:18

彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

高工時高薪vs.低工時低薪怎麼選？他發問讓網友好羨慕

2019-09-26 19:32

氣象局：明天氣轉趨穩 米塔轉向點是影響台灣的關鍵

2019-09-27 09:31

茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08

常擦口紅＆不畫口紅的女人 唇部有什麼不一樣？唇紋變深的解法曝光

2019-09-26 19:16

年輕夫妻車上為生活爭吵 Uber司機：還是一個人好

2019-09-26 18:33

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

世界咖啡日！伯朗咖啡連5天買1送1 持咖啡展兌換券免費換咖啡

2019-09-26 18:10

剛認識女生2天就被問年薪存款 他想放生遭網友酸

2019-09-27 14:23

10/1世界咖啡日！全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 20:52

每日星座運勢／雙魚今日不妨陪家人　工作易得相助

2019-09-27 00:00

【婚姻故事】陳瓊華／雞同鴨講四十年

2019-09-27 06:00

中和本土屈公病累積18例 家中養蚊最高可罰1.5萬

2019-09-26 16:15

瓦斯爐熱水器節能補助 1日開放申請

2019-09-26 19:33

不再「大箱子裝小產品」 網購包裝減量指引十月上路

2019-09-26 21:25

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

2018年台灣人平均總工時 居全球第4、亞洲第2

2019-09-26 19:42

周董「說好不哭」MV女主角三吉彩花 驚喜現身FENDI微電影

2019-09-26 16:00

發票末4碼相同！誤以為中獎 弟弟神邏輯笑翻網友

2019-09-26 17:48

台大醫護偷查林志玲被罰錢？院方強調病歷保密無虞

2019-09-26 18:58

【生活點滴】梁純綉／一個人的幸福食光

2019-09-27 06:00

百年好滋味！即食麵「吳宅初惑」進軍全台小7門市

2019-09-26 20:46

不露太多也很性感！孟耿如內衣廣告大秀深溝事業線

2019-09-26 17:18

瓦斯爐、熱水器補助 10月上路

2019-09-26 23:52

戴口罩、避免到戶外！雲嘉南高屏空品連三天「紅害」

2019-09-27 05:02

網購包裝減量 PChome、Yahoo響應

2019-09-27 00:29

陸客緊縮衝擊華語導遊 交通部長林佳龍射三箭

2019-09-27 10:52

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03

加熱式菸品妾身未明 3年「暫扣」逾4萬條菸草

2019-09-27 04:28

買一送一來了！國際咖啡日10月1日登場 業者推優惠吸客

2019-09-27 13:22

預期颱風路徑更偏西 彭啟明：留意與台灣的距離

2019-09-27 09:40

【食力】 過度追求健康飲食可能是一種病！小心患上「健康食品癡迷症」

2019-09-27 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top