職人品質再進化－日本MISOKA「V型牙醫款」奈米護牙牙刷 清潔力升級！

2019-09-27 15:18 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 MISOKA提供。 分享 facebook

由日本夢職人公司所研發的MISOKA牙刷，提倡「不需要牙膏，用水就能刷牙」，成功打造劃時代免牙膏精品牙刷的領導品牌。MISOKA近期更推出與專科牙醫師共同設計開發的V型牙醫款牙刷，從刷牙方式著手進行開發，包含握柄及混合式刷頭的設計，打造出最符合人體工學使用的基礎日常護牙用品。

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藉由MISOKA僅需沾水即可潔牙的奈米礦物塗膜技術，將鎂、鈣、鈉等礦物質包覆於每根刷毛之上，與前排「V型」刷毛可到達齒縫深層，搭配後排「平列式」的刷毛，使齒面產生親水性有如玻璃般滑順光澤，同時兼顧牙齒表面及牙齦清潔。

MISOKA V型牙醫款牙刷，刷柄再進化，以日常習慣的握筆方式，重新設計成筆狀握柄，在刷牙時能輕鬆達到即便是細微輕刷，使刷頭容易進入口腔細部，讓混合式刷毛發揮出最大的清潔效果。

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日本製造高品質保證，將設計、材料、製造等連成一環，對品質堅持的態度，選用天然礦物質及符合日本自來水質標準，對於人體與環境皆安全無虞的高品質的產品。

於2019年MISOKA已突破450萬支的總銷售紀錄！逐漸實踐「傳遞感動給世人的企業，我們的商品與服務提供的，不是『應有的品質』，而是『發自內心的感動』，讓所有人生活得更舒適且豐富」的願景。