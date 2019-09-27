「心好有你」1925展 助民眾安心諮詢

2019-09-27 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



近年來世界各國的心理照護與自殺防治的政策發展重點，以初級預防「促進大眾心理健康」為主軸，台灣也不例外。衛福部心理及口腔健康司，今在華山文創園區舉行「心好有你」1925依舊愛我-安心專線特展，匯集10多種主題互動及VR體驗，鼓勵民眾若自己或發現友人心情低潮情緒困擾時，可多利用1925（依舊愛我） 安心專線諮詢。

心口司心理健康促進科科長詹金月表示，安心專線於民國95年啟用，是衛福部提供給全國民眾心理諮詢的服務專線；因考量原來號碼0800-788-995長達10碼不好記，為方便民眾記憶及快速撥打，自今年7月1日起改為1925（依舊愛我） 。

詹金月說，據統計，安心專線諮詢人數已從94年的2萬人成長至今年的7萬多人，進線者年齡層以25至44歲居多，協談內容之主要以生活適應居多，亦提供一般輔導、自殺評估、轉介醫療等資訊；諮詢人數雖增但仍有民眾未知，故期透過此次活動，傳達專線將持續提供全年無休、24小時免付費之心理諮詢服務。

心口司表示，此次特展聯合6大知名插畫家攜手打造溫馨紓壓插畫風展場，安排專業醫師、臨床心理師、諮商心理師講授精彩講座，並匯集超過10多種主題互動及VR心體驗，歡迎民眾前來探索及體驗紓壓。