親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

專題／拚了19年引退 彭政閔：我本來夢想打20年棒球

踩著韓國瑜崛起 政治新秀一個舉動就暴紅

「心好有你」1925展 助民眾安心諮詢

2019-09-27 10:58聯合報 記者簡浩正╱即時報導

近年來世界各國的心理照護與自殺防治的政策發展重點，以初級預防「促進大眾心理健康」為主軸，台灣也不例外。衛福部心理及口腔健康司，今在華山文創園區舉行「心好有你」1925依舊愛我-安心專線特展，匯集10多種主題互動及VR體驗，鼓勵民眾若自己或發現友人心情低潮情緒困擾時，可多利用1925（依舊愛我） 安心專線諮詢。

心口司心理健康促進科科長詹金月表示，安心專線於民國95年啟用，是衛福部提供給全國民眾心理諮詢的服務專線；因考量原來號碼0800-788-995長達10碼不好記，為方便民眾記憶及快速撥打，自今年7月1日起改為1925（依舊愛我） 。

詹金月說，據統計，安心專線諮詢人數已從94年的2萬人成長至今年的7萬多人，進線者年齡層以25至44歲居多，協談內容之主要以生活適應居多，亦提供一般輔導、自殺評估、轉介醫療等資訊；諮詢人數雖增但仍有民眾未知，故期透過此次活動，傳達專線將持續提供全年無休、24小時免付費之心理諮詢服務。

心口司表示，此次特展聯合6大知名插畫家攜手打造溫馨紓壓插畫風展場，安排專業醫師、臨床心理師、諮商心理師講授精彩講座，並匯集超過10多種主題互動及VR心體驗，歡迎民眾前來探索及體驗紓壓。

衛福部文創

相關新聞

4米高骷髏王來襲！ 六福村萬聖「墓碑鎮」入園變妝優惠599

2019-09-27 00:58

老派生活日曆 早鳥特價54折

2019-09-26 23:52

新加坡3大肉骨茶 登台

2019-09-26 23:52

秋冬女裝 TED BAKER秀異國風 Club Monaco像穿藝術品

2019-09-26 23:37

影╱87歲老農、廣告人半路出家 都種出全國冠軍米

2019-09-26 21:45

「北海道廳舊本廳舍」10月起「休館3年」！經典紅磚外觀要拍要快

2019-09-26 21:09

10/1世界咖啡日！全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 20:52

百年好滋味！即食麵「吳宅初惑」進軍全台小7門市

2019-09-26 20:46

蔡凡熙也愛的香味！「沙威隆」白茶沐浴乳、薄荷洗手慕斯、濕巾新貨到

2019-09-26 20:02

2018年台灣人平均總工時 居全球第4、亞洲第2

2019-09-26 19:42

越南好熱門 在下龍灣拍攝的LV旅行藝術形象片美慘了

2019-09-26 19:38

超大片浪漫粉紅海！賞楓前先衝韓國濟州島「粉紅亂子草」

2019-09-26 19:38

常擦口紅＆不畫口紅的女人 唇部有什麼不一樣？唇紋變深的解法曝光

2019-09-26 19:16

香醇濃郁系新品報到！OKmart「香蕉歐蕾、豆漿霜淇淋」快吃一波

2019-09-26 19:06

忠孝SOGO家用家電睽違12年大變身 融入居家情境讓逛街就像回家

2019-09-26 19:05

盤點本季NBA球星戰靴！詹皇、哈登、飆風玫瑰全都入列

2019-09-26 18:38

世界咖啡日！伯朗咖啡連5天買1送1 持咖啡展兌換券免費換咖啡

2019-09-26 18:10

開放API商機夯 彰銀聯手萊爾富APP繳納信用卡費

2019-09-26 18:10

「親愛的，熱愛的」李現和BLACKPINK Lisa 都愛當紅CELINE印花包

2019-09-26 18:08

手表界的快時尚！SWATCH訂製快閃店又來了 15分鐘就能打造專屬表款

2019-09-26 18:05

潮粉看緊荷包！SUPREME X LACOSTE秋冬聯名新品開賣

2019-09-26 17:38

不露太多也很性感！孟耿如內衣廣告大秀深溝事業線

2019-09-26 17:18

日夜保養品大不同！雅詩蘭黛「年輕肌密無敵晚霜」拯救秋冬乾燥肌

2019-09-26 17:15

巴黎時尚周／Maison Margiela變身「制服控」！大玩女裝男穿性別錯置

2019-09-26 17:01

韓系「水煙霧感唇」來襲！PONY EFFECT、WAKEMAKE唇釉新品打造無重力美唇

2019-09-26 16:58

冠軍「究濃紅燒牛肉麵」被泡麵達人譽為必嚐美食

2019-09-26 16:52

31冰淇淋9月28日進駐勤美！ 這兩天按讚消費免費追加「迷你球冰淇淋」

2019-09-26 16:48

周董「說好不哭」MV女主角三吉彩花 驚喜現身FENDI微電影

2019-09-26 16:00

現炸雞排淋上「北海道起士」！吉豚屋×明治「北海道起士蕃茄雞排」只有台灣吃得到

2019-09-26 15:49

飛日本也買不到！PEACH JOHN美樂蒂聯名系列限定開賣

2019-09-26 15:42

林宥嘉自爆又要當爸爸了！第二胎將迎來女兒

2019-09-26 15:15

府城流水席－文化、藝術、科技 一場向臺灣土地致敬的歌舞秀

2019-09-26 15:05

10/1世界咖啡日！85度C大杯招牌咖啡「第2杯特價20元」

2019-09-26 14:40

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼全新列車2020年上路

2019-09-26 13:36

U值媒／一群五歲小孩和喪屍，誰可怕？

2019-09-26 12:48

把富士山塞進生乳捲！ 金帛手製「抹莓富士山」登場

2019-09-26 12:15

「70有愛 遠東HAPPY GO」邀民眾每日7000步，一起做公益

2019-09-26 11:53

秋冬專心護唇 「油保養」兼具保濕、滋潤、修護

2019-09-26 11:50

出國帶試用包保養品好輕便？醫師：不妥

2019-09-26 09:29
看更多

熱門文章

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

今年10月起至明年3月 買瓦斯爐、熱水器補助1~2000元

2019-09-26 13:53

冠軍「究濃紅燒牛肉麵」被泡麵達人譽為必嚐美食

2019-09-26 16:52

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07

林宥嘉自爆又要當爸爸了！第二胎將迎來女兒

2019-09-26 15:15

彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56

高工時高薪vs.低工時低薪怎麼選？他發問讓網友好羨慕

2019-09-26 19:32

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網友嘆：低薪發揚光大

2019-09-27 10:55

10/1世界咖啡日！全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 20:52

30歲後不能忍受父母這3件事 代表你超幼稚

2019-09-26 22:18

對發票中7碼「差一碼就頭獎」 她無奈：原來擦肩而過是這種感覺

2019-09-26 13:22

10/1世界咖啡日！85度C大杯招牌咖啡「第2杯特價20元」

2019-09-26 14:40

常擦口紅＆不畫口紅的女人 唇部有什麼不一樣？唇紋變深的解法曝光

2019-09-26 19:16

年輕夫妻車上為生活爭吵 Uber司機：還是一個人好

2019-09-26 18:33

世界咖啡日！伯朗咖啡連5天買1送1 持咖啡展兌換券免費換咖啡

2019-09-26 18:10

多吃堅果有保固 遠離疾病、控制體重

2019-09-26 14:58

氣象局：明天氣轉趨穩 米塔轉向點是影響台灣的關鍵

2019-09-27 09:31

郵差心肌梗塞心跳停止倒下 還好對面就是醫院撿回一命

2019-09-26 14:54

曾「像被打一巴掌」 26歲模特兒抗癌成功改當舞蹈老師

2019-09-26 14:52

中和本土屈公病累積18例 家中養蚊最高可罰1.5萬

2019-09-26 16:15

每日星座運勢／雙魚今日不妨陪家人　工作易得相助

2019-09-27 00:00

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼全新列車2020年上路

2019-09-26 13:36

【婚姻故事】陳瓊華／雞同鴨講四十年

2019-09-27 06:00

2018年台灣人平均總工時 居全球第4、亞洲第2

2019-09-26 19:42

瓦斯爐熱水器節能補助 1日開放申請

2019-09-26 19:33

發票末4碼相同！誤以為中獎 弟弟神邏輯笑翻網友

2019-09-26 17:48

不再「大箱子裝小產品」 網購包裝減量指引十月上路

2019-09-26 21:25

周董「說好不哭」MV女主角三吉彩花 驚喜現身FENDI微電影

2019-09-26 16:00

台大醫護偷查林志玲被罰錢？院方強調病歷保密無虞

2019-09-26 18:58

百年好滋味！即食麵「吳宅初惑」進軍全台小7門市

2019-09-26 20:46

不露太多也很性感！孟耿如內衣廣告大秀深溝事業線

2019-09-26 17:18

戴口罩、避免到戶外！雲嘉南高屏空品連三天「紅害」

2019-09-27 05:02

網購包裝減量 PChome、Yahoo響應

2019-09-27 00:29

瓦斯爐、熱水器補助 10月上路

2019-09-26 23:52

該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52

台灣勞工真血汗？2018年總工時2033小時 全球第4多

2019-09-26 13:16

【生活點滴】梁純綉／一個人的幸福食光

2019-09-27 06:00

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

加熱式菸品妾身未明 3年「暫扣」逾4萬條菸草

2019-09-27 04:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top