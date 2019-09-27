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遠東內壢廠展售會優惠多 無縫輕量羽絨外套買一送一

2019-09-27 08:26聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

遠東全家福即日起至10月13日在桃園遠東內壢廠，舉辦快閃展售會，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，並且最優惠的價格回饋給消費者。

隨著秋季涼意濃，寢飾被套零碼出清，讀者優惠活動「買一送一」搶購價1000元，不限材質、尺寸規格可供自行挑選搭配；另外還有零碼床包出清499元；男女無縫貼合輕量羽絨外套全面換季，也是讀者優惠「買一送一」搶購價只賣1200元。

運動風盛行，現場推出機能布料男女陽離子印花排汗T桖，速乾且透氣乾爽，超值價只賣299元。吸排剪接配色短褲全面出清價250元。秋季主推男女款運動休閒外套780元，運動休閒長褲680元，女款彈力戶外薄外套，觸感柔軟，舒適且彈性佳，獨家搶購價只賣399元。

紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價1件880元、兩件組合價1500元；上班族必購的易整燙襯衫展售價兩件798元，休閒長褲零碼出清價499元。

換季最熱銷商品主推男女輕暖發熱衣，獨家搶購價任選3件只賣600元；四季皆宜的蜂巢結構男性內衣，具有快乾、快吸、快散、快透4大特性，且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價300元。男性抗菌棉質背心、短袖內衣超值價任選兩件只賣250元。

寢具首推天絲3M吸濕排汗-兩用被套床包4件組，獨家搶購價2680元；百分百法國羊毛被讀者優惠價2000元，限量20件，全效防璊抗菌水洗枕，獨家搶購價499元。

特價展售會即日起至10月13日，營業時間上午10點至晚上7點，例假日照常營業；單筆消費金額滿1000元可加價300元購得夏季舒適短襪5雙，現場可刷卡，地址: 桃園市中壢區遠東路39號(近元智大學旁、遠東內壢廠宿舍，洽詢電話0913600722賴先生。

隨著秋季涼意濃，寢飾被套零碼出清，讀者優惠活動「買一送一」。圖／遠東全家福提供
隨著秋季涼意濃，寢飾被套零碼出清，讀者優惠活動「買一送一」。圖／遠東全家福提供
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運動風盛行，現場推出機能布料男女陽離子印花排汗T桖，速乾且透氣乾爽，超值價只賣2...
運動風盛行，現場推出機能布料男女陽離子印花排汗T桖，速乾且透氣乾爽，超值價只賣299元。圖／遠東全家福提供
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紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭。圖／遠東全家福提供
紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭。圖／遠東全家福提供
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男女無縫貼合輕量羽絨外套全面換季，也是讀者優惠「買一送一」。圖／遠東全家福提供
男女無縫貼合輕量羽絨外套全面換季，也是讀者優惠「買一送一」。圖／遠東全家福提供
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換季快閃法國

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