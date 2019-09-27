4米高骷髏王來襲！ 六福村萬聖「墓碑鎮」入園變妝優惠599

2019-09-27 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



迎接西洋萬聖節，六福村鬼城「墓碑鎮」大門即將再度開啟！10/4至11/3六福村主題遊樂園推出為期一個月的「墓碑鎮」萬聖主題慶典，不管是妖魔鬼怪或喪屍，受到墓碑鎮巫師強力召喚群魔亂舞，既神秘奇幻又充滿詭譎氣氛，推出以來大獲好評，更被評選為「全台最有萬聖氣氛打卡點」，今年萬聖節「墓碑鎮-骷髏禁地」主打恐怖分級，俏皮刺激，要比去年更有趣、更好玩。

六福村行銷經理黃淑芳表示，連辦三年的萬聖節慶典活動，將佔地5公頃的美國大西部，化身萬聖鬼城「墓碑鎮」，喜歡恐怖刺激、驚聲尖叫的遊客，今年絕不容錯過從下午登場的「惡靈舞狂歡」到周末限定最恐怖夜間遊行「厄鬼夜驚魂」，滿滿的大平台都將被活屍、鬼怪層層包圍、骷髏大軍壓境，更有4米高「厄夜骷髏王」矗立在美國大西部街道，恐怖指數破表。如果膽子夠大還可繼續挑戰體驗「躺棺屍變」，限時一分鐘內完成活屍變裝，否則將受喪屍攻擊，而另一頭由「鬼王」親自下場陪遊客瘋玩笑傲飛鷹、瘋狂列車或是醉酒桶，製造「人鬼同樂」的專屬回憶。