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4米高骷髏王來襲！ 六福村萬聖「墓碑鎮」入園變妝優惠599

2019-09-27 00:58聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

迎接西洋萬聖節，六福村鬼城「墓碑鎮」大門即將再度開啟！10/4至11/3六福村主題遊樂園推出為期一個月的「墓碑鎮」萬聖主題慶典，不管是妖魔鬼怪或喪屍，受到墓碑鎮巫師強力召喚群魔亂舞，既神秘奇幻又充滿詭譎氣氛，推出以來大獲好評，更被評選為「全台最有萬聖氣氛打卡點」，今年萬聖節「墓碑鎮-骷髏禁地」主打恐怖分級，俏皮刺激，要比去年更有趣、更好玩。

六福村行銷經理黃淑芳表示，連辦三年的萬聖節慶典活動，將佔地5公頃的美國大西部，化身萬聖鬼城「墓碑鎮」，喜歡恐怖刺激、驚聲尖叫的遊客，今年絕不容錯過從下午登場的「惡靈舞狂歡」到周末限定最恐怖夜間遊行「厄鬼夜驚魂」，滿滿的大平台都將被活屍、鬼怪層層包圍、骷髏大軍壓境，更有4米高「厄夜骷髏王」矗立在美國大西部街道，恐怖指數破表。如果膽子夠大還可繼續挑戰體驗「躺棺屍變」，限時一分鐘內完成活屍變裝，否則將受喪屍攻擊，而另一頭由「鬼王」親自下場陪遊客瘋玩笑傲飛鷹、瘋狂列車或是醉酒桶，製造「人鬼同樂」的專屬回憶。

不想被嚇破膽的遊客，可以到輕量級的拍照打卡區「O.K.墓園」、「搞鬼南瓜園」留下到此一遊紀錄，「親子萌鬼專區」南瓜天使將現身，陪伴孩童們一起妝扮、討糖、搭乘體驗，享受歡樂萬聖慶典。迎接墓碑鎮鬼門開，六福村也推出專屬優惠，只要「臉部變妝」參加全台最大萬聖遊行享有優惠入園價599元，假日恐怖指數破表的夜間遊行「星光票」優惠價也只要399元，搭配秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友免費入園，全家一起來搗蛋討糖。

遊客體驗萬聖變妝，感受節慶氣氛。圖／六福村提供
遊客體驗萬聖變妝，感受節慶氣氛。圖／六福村提供
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假日夜間遊行「星光票」優惠價399元。圖／六福村提供
假日夜間遊行「星光票」優惠價399元。圖／六福村提供
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10/4起六福村主題遊樂園推出為期一個月的「墓碑鎮」萬聖主題慶典。圖／六福村提供
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墓碑萬聖節列車

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