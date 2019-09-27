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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

iPhone換機超簡單 這樣做連LINE對話記錄都全部複製貼上

2019-09-27 00:10聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

iPhone舊換新免傷腦筋，跟著以下步驟做，無痛移機超簡單！另外也再複習一下LINE今年開始變得更貼心的換機流程，換新機再也不怕資料、聯絡人消失。

從iOS 11開始，換新機變得更簡單，只要把新手機開機放在原來的手機旁邊，螢幕上就會自動跳出是否要用舊機的Apple ID來設定新iPhone的指示。如果想要直接把舊機上的聯絡人、各種設定、連接的藍牙裝置資料、Apple Watch設定、Apple Pay卡片，以及所有App都直接複製貼上到新機上，只要選擇直接「從iPhone傳送」或是「從iCloud下載」即可快速完成。雖然也可以選擇透過電腦iTunes製作備份傳送到新裝置，但在手機容量可能比筆電硬碟還要大的現在，用無線傳送的方式可能還是比較方便一些。

另外，以往在換機時經常傳出「災情」的LINE帳號，今年開始也有了更簡單直覺的換機流程。只要LINE版本在9.2.0（含）以上，請在舊機上先確認帳號已經綁定好「電話號碼」與「電子郵件」，登入密碼也要記牢，然後前往「設定」-->「移動帳號設定」開啟「移動帳號」，即可在36小時內將帳號移動至其他手機。iPhone使用者換機實際上其實還更輕鬆，因為傳送過來的備份連對話紀錄都完整保留，只要在新機上輸入帳號密碼認證完成，就可以在新機上看到與舊機一模一樣的內容。

要特別注意的是，如果原本在Apple Pay中有加入日本交通卡Suica（西瓜卡），一定要先在舊機中先移除，新機中才會出現原本西瓜卡的選項與餘額，選取並重新綁定後，就可以再帶著出發去日本玩了。

iOS11之後，iPhone舊換新資料移轉超簡單。記者黃筱晴／攝影
iOS11之後，iPhone舊換新資料移轉超簡單。記者黃筱晴／攝影
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換機前，記得先在舊機上確認LINE帳號已經綁定好電話號碼、電子郵件。圖／LINE...
換機前，記得先在舊機上確認LINE帳號已經綁定好電話號碼、電子郵件。圖／LINE台灣官方部落格
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平常就要記得將iCloud備份功能開啟，保持隨時自動備份。記者黃筱晴／攝影
平常就要記得將iCloud備份功能開啟，保持隨時自動備份。記者黃筱晴／攝影
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在舊機上開啟「移動帳號」，即可在36小時內將帳號內容轉移至其他手機。記者黃筱晴／...
在舊機上開啟「移動帳號」，即可在36小時內將帳號內容轉移至其他手機。記者黃筱晴／攝影
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資料傳送途中需保持手機靠近。記者黃筱晴／攝影
資料傳送途中需保持手機靠近。記者黃筱晴／攝影
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新舊機靠近，螢幕上就會自動跳出是否要傳送原有資料到新iPhone的指示。記者黃筱...
新舊機靠近，螢幕上就會自動跳出是否要傳送原有資料到新iPhone的指示。記者黃筱晴／攝影
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