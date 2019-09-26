影╱87歲老農、廣告人半路出家 都種出全國冠軍米

2019-09-26 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會農糧署今天揭曉「稻米達人」成績，好米組冠軍為台中市烏日區農民林凡閔，認為台灣米不輸日本米，希望國人多多支持；有機米組冠軍則是台東縣池上鄉農民謝美國，今年高齡87歲，首次參賽就拿下冠軍，秘訣無他，就是「池上的甜美水質」。

農糧署每年舉辦稻米品質競賽，分成好米組跟有機米組，參賽者須先在鄉鎮初賽勝出，才能進入全國賽，今年參賽人數創歷史新高，總計63個鄉鎮、943人報名參賽。

好米組冠軍林凡閔年輕時從事廣告工作，父親重病後返家接手種稻事業，107年開始專職種稻，靠著勤奮學習與不斷向專家學者請益，今年獲得好米組冠軍。林凡閔受訪表示，台灣米不輸日本米，希望消費者不要媚外，更不要貪便宜買進口的不良米；消費者也不用「追著冠軍米跑」，而是應該購買在地好米，才能減少購物產生的碳排。

87歲的謝美國種稻有70多年經驗，人稱「美國伯」，不論颳風下雨還是豔陽高照，每天一大早起床就先往田裡鑽，今年第一次參加比賽就奪得冠軍，還自謙「這樣有很厲害嗎？」謝美國說，他已經轉種有機米十多年，奪冠秘訣就是池上的優良水質，並且遵循農會專家給予的指導，才能一步一步種出好米。