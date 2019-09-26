10／1世界咖啡日！全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



超市賣場呼叫咖啡控！因應10/1世界咖啡日，9/28至10/3止，全聯推出30款咖啡相關商品買一送一起優惠，除了沖泡咖啡、即飲咖啡、咖啡豆等咖啡商品，還有調味用的咖啡冰糖、砂糖、生活良好無漂白咖啡濾紙。

至於品嘗咖啡時搭配的餅乾當然也不可缺少，推介口感及口味多樣化的法式薄餅「巴黎貝爾－香榭奶香薄餅」，原價92元，促銷期間同樣可享買一送一優惠。至於咖啡冰品也有好康推介，Haagen-Dazs極致濃粹咖啡師系列商品「日式焙茶拿鐵冰淇淋473ml」促銷價269元。另外，購買全品項咖啡豆、咖啡粉、即溶、三合一、二合一、濾掛等商品任兩件，還可獲得OFF COFFEE熱美式15元嘗鮮券一張（原價25元）。

根據全聯的觀察，濾掛式咖啡銷量今年較去年有超過一成的成長，咖啡豆的銷量更較去年同期成長近五成，是咖啡商品成長率最高的一塊市場。其中，銷量前五名，以知名咖啡品牌貝納頌和西雅圖的商品為主，這次優惠品項之一，即有一款西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆（深焙）(454g/338元)買一送一優惠。