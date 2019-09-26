新光三越日本展開跑 卡娜赫拉、Mr.Friendly超萌人形燒都來報到

2019-09-26 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨周年慶期間限定且人氣最高的日本展來了！每年新光三越為周年慶暖身與炒熱氣氛帶來的「日本商品展」，即日起至10/8在新光三越台北南西店一館9F活動會館登場。今年秋季網羅近40家日本人氣商品，除了有日本職人實演美味東西軍大對決之外，也少不了相機先食的打卡美食，像是「卡娜赫拉人形燒」、「Mr.Friendly人形燒」等可愛系甜點美食登場。

咖哩，絕對是日本美食靈魂之一。這回獨家帶來「東急澀谷藍塔大飯店」的原創牛肉咖哩飯，還有甲子園限定美食「甲子園炸雞」香酥的外皮加上特製的濃厚大蒜香氣醬汁，是甲子園當地的招牌炸雞。仙台的「麵屋政宗」帶來2017年紐約和新加坡人氣票選第一位的鹽味拉麵。還有總店位於東京淺草的天婦羅丼飯專賣店「天丼秋光」，這回在台獨家初登場。

在IG社群時代，用照片記錄生活已成為日常。日本展也帶來一系列相機先食的打卡美食，包括初登場的「北神戶農場」莓果刨冰，還有可愛的讓人捨不得咬下去的「卡娜赫拉的小動物人形燒」、「Mr.Friendly人形燒」，還有日本展人氣經典、銅板價的七福神鯛魚燒。

除了各式各樣日本美食，台北南西店獨家限定特別企劃多款人氣扭蛋主題：像是以惡搞聞名的「熊貓之穴」，帶來的戽斗星球、戽斗貞子等多款限量扭蛋。同時引進超人氣卡娜赫拉、MR.FRIENDLY、過激貓三大卡通周邊商品。