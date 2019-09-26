蔡凡熙也愛的香味！「沙威隆」白茶沐浴乳、薄荷洗手慕斯、濕巾新貨到

2019-09-26 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



在台銷售超過40年的Savlon沙威隆，市場遍及全球，旗下擁有沐浴乳、洗手乳、潔身液、香皂、濕紙巾等多款商品，更是陪伴許多人從小用到大的洗沐品牌，沙威隆也力求賦予老字號新樣貌，全新推出沙威隆抗菌潔淨沐浴乳－天然白茶精萃、抗菌洗手慕斯－清新草本薄荷、新包裝的清爽抗菌濕巾80抽，並請來形象清新的新生代男演員蔡凡熙站台，日常清潔保養追求簡單清爽的他直呼「喜歡這個味道」！

蔡凡熙就像一般的大男孩一樣，平日懶得保養、化妝，頂多就是工作前一天會敷個面膜，但很在意洗澡、洗臉和洗手，尤其喜歡清新舒服的香味，還習慣隨身攜帶濕紙巾，因為他覺得自己沒什麼魅力、又很愛流汗，所以盡量想辦法隨時保持乾淨，「我發現現在很多女生沒有隨身帶面紙、濕紙巾的習慣，如果出門約會、吃飯或逛街很熱，在女生還沒開口的時候就拿出來給她擦手或擦汗，應該會蠻貼心浪漫吧」，不過他笑說自己目前還沒機會用這招，都只有提供給朋友用。

全新的沙威隆抗菌潔淨沐浴乳－天然白茶精萃採用植物系潔淨配方，添加白茶精萃及竹萃水，散發清新舒適的白茶香氣，大容量包裝適合全家人天天使用；泡沫細緻的沙威隆抗菌洗手慕斯－清新草本薄荷添加薄荷及雪松、檸檬草、欖香脂精油，是男女皆宜的草本香調。