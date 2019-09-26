2018年台灣人平均總工時 居全球第4、亞洲第2

2019-09-26 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



台灣勞工去年全年總工時2033小時，與近40個主要國家相比，排名第四多。 聯合報系資料照 分享 facebook 據勞動部的國際勞動統計，2018年勞工每人全年總工時最高為新加坡(2330小時)，再依序是墨西哥(2148小時)、哥斯大黎加(2121小時)，台灣勞工平均每人全年總工時則為2033小時，則位居第4名，且去年總工時只比前年減少2小時。

勞動部根據經濟合作暨發展組織(OECD)主要國家資料進行國際比較，日前出爐的2018年資料，台灣就業者平均每年工時為2033小時，只比2017年減少2小時，排名第4不變，南韓2005小時，排名第5。

勞動部在國際勞動統計報告裡指出，觀察各國近10年間工時變動情形，大部分呈下降趨勢，韓國2018年較 2008年減少204小時，我國減少122小時，日本減少91小時。

此外，全時就業者主要工作每周經常工時，由2016年43.3小時降為2018年42.2小時，排名第12，低於韓國的45.7小時、日本的44.3小時；部分工時者由2016年17.9小時略升為18.2小時，高於韓國的17小時，低於日本的 24.5小時。

對於我國勞工每人全年總工時仍位居第4，勞動部次長林明裕回應，台灣長工時已有大幅縮減，平均工時在統計上，雖排在亞洲國家前端，但政府已在努力漸進式地降低勞工的工作時間，他認為一下子縮短總工時，加班時數也會相對縮減，勞工收入相對就會減少，減工時應該要與提高薪資同時進行才對。

他指出，目前最低工資法正在行政院審議當中，若通過後，相信可有效提振勞工薪資。