超大片浪漫粉紅海！賞楓前先衝韓國濟州島「粉紅亂子草」

2019-09-26 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



季節進入微涼的秋天，許多人已經開始規劃出國賞楓行程，今年韓國楓紅時期預測已出爐，自9/27從雪嶽山開始，中部地區約於10/14至10/17，智異山與南部地區約於10/11至10/20左右進入楓紅時期。不過，賞楓前不妨先衝濟州島「粉紅亂子草」，目前正值盛開期，浪漫的粉紅海是韓國近幾年的IG人氣打卡點。

粉紅亂子草是芒草的一種，粉色的外觀拍起來格外浪漫，近幾年在韓國相當流行。在濟州島有幾處景點都能看到粉紅亂子草的身影，這次來到位於濟州島南部的Manor Blanc咖啡廳，只需點一杯飲料就能入場，在粉紅亂子草的「粉紅海」中盡情拍照，無論是與白色系的咖啡廳作為背景，或是搭配山房山與海洋的風景，都美到讓人窒息。Manor Blanc隨著季節推出不同花草，秋季限定的粉紅亂子草預計只到10月底，接續冬季則有山茶花、夏季則有繡球花。現在搭乘台灣虎航每周二、三、五、六班次，就能直達濟州島欣賞超浪漫的粉紅海。

「Manor Blanc咖啡廳」

地 址：서귀포시 안덕면 일주서로2100번길 46

營業時間︰10:00 - 21:00