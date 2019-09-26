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越南好熱門 在下龍灣拍攝的LV旅行藝術形象片美慘了

2019-09-26 19:38聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出全新旅行藝術（Art of Travel）形象廣告，透過旅行日誌的形式，展現經典手袋的雋永，選址熱門的旅遊國度越南，營造清新明亮的視覺。

旅行藝術系列為攝影師Angelo Pennetta掌鏡拍攝，由荷蘭籍精靈系名模Rianne Van Rompaey、孫菲菲以及Kit Butler等模特兒演繹，地點包括北越的下龍灣、寧平陸龍灣等景點，當地廟宇也成為東西方衝突美的背景，在石灰岩地形、水色天光與蓮田的寧靜美好之間，都令人感到旅行的舒心。

每幅影像都藉由路易威登經典手袋，傳達品牌的核心精神與旅行的魅力，包括Steamer、EPI皮革Alma手袋、New Classics系列的Petite Malle，以及最新的OnTheGo手袋等，透過形象廣告傳達夢想及遠離塵囂的主題。路易威登的旅行藝術系列，以即刻啟程作為靈感，呈現慢活精神，藉由許多未曾改變過的壯麗風景、純樸風光，寓意捕捉住瞬間的不朽，此系列形象廣告將於10月釋出首波，11月則再推出第二波。

█路易威登旅行藝術（Art of Travel）形象廣告：

https://www.youtube.com/watch?v=inarhG1jgso

越南的美好風光成為首波藝術形象廣告的背景。圖／LV提供
越南的美好風光成為首波藝術形象廣告的背景。圖／LV提供
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今年大熱的越南，成為旅行藝術形象廣告的拍攝地。圖／LV提供
今年大熱的越南，成為旅行藝術形象廣告的拍攝地。圖／LV提供
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Rianne Van Rompaey詮釋New Classics系列的Petit...
Rianne Van Rompaey詮釋New Classics系列的Petite Malle手袋。圖／LV提供
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Rianne Van Rompaey（右起）Kit Butler以及孫菲菲等模特...
Rianne Van Rompaey（右起）Kit Butler以及孫菲菲等模特兒詮釋旅行藝術形象廣告。圖／LV提供
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廣告荷蘭攝影

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