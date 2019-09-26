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常擦口紅＆不畫口紅的女人 唇部有什麼不一樣？唇紋變深的解法曝光

2019-09-26 19:16聯合報 記者劉小川╱即時報導

很多人都想當網美，而想當網美，必定先畫好妝！每個女人對於彩妝，最難割捨的就是「口紅」。為何女生們這麼在意口紅呢？主要因為口紅能讓沒化妝的女生，只要一抹上，就立馬變了一個人，還能顯氣色、顯膚色，當然擦了口紅，氣場與氣質也就不同。

但塗口紅可能會對人體造成傷害，長年塗口紅的人，跟不愛塗口紅的人，會有什麼不一樣呢？

唇紋比臉上的細紋還多

其實現在的口紅，市面上選擇超多，很多時候為了糾結品牌及顏色，讓女人難以下手，在購買的時候，更是讓自己有選擇障礙。對於喜愛口紅的女性來說，口紅是一種「安全感」，當出門沒塗抹上它，就像是沒穿內衣褲一樣，不自在，而這些女生的嘴唇，較少出現乾燥的原因為何呢？

現在不管是專櫃、開架品牌，口紅都主打「保濕潤唇」，其實就如同習慣塗抹著護唇膏，但護唇膏也沒有特別的顏色，讓自己更顯氣色，所以許多人還是習慣塗抹口紅。

其實喜愛塗抹口紅的人，她不是嘴唇不乾燥，而是看不出她的乾燥情況。長年塗抹口紅，會增加口紅與嘴巴的摩擦，然而嘴唇就越來越乾燥，另外口紅內有也些許的化學物質，也可能會讓嘴唇會來越乾。

解決方法：塗口紅前，一定要記得塗護唇膏，並且偶爾要敷唇膜，以及去除唇部的死皮，才能避免唇紋太多。

沒擦口紅，還是有中毒般的唇色

口紅中，含有大量的化學藥劑、染色劑，甚至有的還含有重金屬，但長年累月下來，對於身體來說，也是多多少少會帶來影響。

妳會發現，長期塗抹口紅一定的時間後，會發現嘴唇也慢慢在「吃色」，最後可能要先用遮瑕膏先遮瑕，再疊擦幾次，才能讓自己愛的色號，可以顯色，漸漸的嘴唇的顏色就變得暗沈，越來越深。

解決方法：卸唇妝一定要卸乾淨，建議要使用專業的眼唇卸妝液，才能徹底地卸除口紅，千萬不要帶著唇妝入睡，另外也要幫唇部去角質，避免吃色。

愛美是女人的天性，當然口紅是不能避免的，那該如何避免擦口紅的後遺症呢？圖／摘自p...
愛美是女人的天性，當然口紅是不能避免的，那該如何避免擦口紅的後遺症呢？圖／摘自pexels
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日積月累的口紅色素，可能會反映在我們的嘴唇上。圖／摘自pexels
日積月累的口紅色素，可能會反映在我們的嘴唇上。圖／摘自pexels
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偶爾也要讓嘴唇休息，才不會因為口紅的摩擦力，造成嘴唇乾燥。圖／摘自pexels
偶爾也要讓嘴唇休息，才不會因為口紅的摩擦力，造成嘴唇乾燥。圖／摘自pexels
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