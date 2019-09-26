忠孝SOGO家用家電睽違12年大變身 融入居家情境讓逛街就像回家

2019-09-26 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



面對台北信義商圈崛起，加上周年慶在即，有32年歷史的東區百貨龍頭遠東SOGO百貨，針對忠孝館營收兩大重要引擎之一的「家用家電」樓層進行了12年來最大幅度改裝，投資5千萬在8、9樓進行150櫃位的翻新改裝，整體風格也從過去的日系轉為歐美風的Cozy感，要讓消費者耳目一新。

忠孝SOGO兩大業績引擎，美妝年度業績超過30億，其次為家用家電年度業績近25億，光是這兩個業種的年度業績，分別就可超過一個小型或社區型百貨的年度業績，是忠孝館兩大扛霸子。

忠孝SOGO店長李景銘表示，這次家用家電樓層改裝，訴求從「家」的概念進行，更重視各品牌櫃位的生活提案力，讓消費者在逛街時獲得採購靈感，也更強調體驗感。

現在消費者逛街重視情境與體驗，忠孝館8、9樓改裝重點除了品牌力再升級之外，也特別強調家居生活氣息的營造，透過商品的展演，呈現有如自家廚房、餐桌、客廳、寢室、衛浴的空間，要傳達給消費者「所見即所得」的生活提案。

8樓家電3C區，樓層主視覺採用美式工業風，除了有ASUS、SONY、LG、Dyson分別代表台灣、日本、韓國、英國的四大代表品牌外，3C、廚房、生活家電以「專區」方式呈現，營造主題氛圍。廚房家電區更直接以吧台、廚房中島方式呈現，還有現煮咖啡香，傳達居家生活的輕鬆氛圍。