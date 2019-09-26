盤點本季NBA球星戰靴！詹皇、哈登、飆風玫瑰全都入列

2019-09-26 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



NBA球星的戰靴向來是球迷關注焦點，近期幾大運動品牌釋出秋冬新鞋款，包含詹皇、「大鬍子」哈登及「飆風玫瑰」Rose等球星都入列，並不約而同主打更輕量化、避震性更強，並加入些許潮流感的設計，滿足運動及平日穿搭的需求。

Adidas日前發表多款旗下簽約球星的新鞋款，像是休士頓火箭隊看板球星James Harden的第四代簽名鞋款「Harden Vol. 4」，搭載全新超輕量中底科技「LIGHTSTRIKE」，以絕佳的避震效果提供舒適腳感，首發配色「Barbershop」更由街頭潮流品牌設計師Daniel Patrick操刀，將球員場上球風與場下時尚風格完美融合，另有黑金及大膽的粉紅配色。

此外，現效力於活塞隊的「飆風玫瑰」Derrick Rose，則推出全新第十代簽名鞋款「D Rose 10」，兩款首發配色皆以紅色作為點綴，並在鞋身設計上融合歷代鞋款元素，如皮革鞋頭承襲D Rose 2.5設計、鞋身側以網狀散熱結構致敬D ROSE 1.5出色的散熱表現，而鞋身外側支撐板上的「///88_08-09///10-11_MVP///」字樣，分別代表著球員出生於1988年、NBA新秀賽季2008-09賽季以及成為「NBA史上最年輕MVP」的2010-11賽季，以各種設計巧思致敬經典回憶。