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「親愛的，熱愛的」李現和BLACKPINK Lisa 都愛當紅CELINE印花包

2019-09-26 18:08聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

CELINE在2019秋冬，推出TRIOMPHE CANVAS系列，這是藝術總監Hedi Slimane再度以品牌的歷史為靈感打造新品，這回運用了TRIOMPHE凱旋門的經典鎖鏈印花，最當紅的「親愛的，熱愛的」李現、韓團BLACKPINK的Lisa都已經搶先穿搭，讓包款更具話題。

全新的TRIOMPHE CANVAS經典印花系列，包括托特包、後背包、公事包、旅行袋及小皮件等商品，囊括男、女在日常生活會用到的大小皮件，也重現了CELINE七○年代的經典風華，影后茱莉安摩爾和大陸明星戚薇、井柏然、吳磊等人也都分別演繹了TRIOMPHE CANVAS的不同款式，帶來不同的個性表現。

TRIOMPHE經典凱旋門鎖鏈印花是在1972年，由品牌創始人Cekine Vipiana所設計，在當時是用於訂製行李箱、配飾系列，Hedi Slimane以此印花為基礎，復刻經典塗層帆布，將凱旋門鎖鏈印花以陰影的漸層變化，顯現立體浮雕的視覺效果，再飾以焦糖色、黝黑色的皮革緄邊縫製而成，之中的托特包、後背包或旅行袋，則印上醒目的白色CELINE 字樣，飾以金屬鎖釦，帶來時髦的新鮮感。

CELINE以經典印花為靈感打造TRIOMPHE CANVAS系列。圖／CELI...
CELINE以經典印花為靈感打造TRIOMPHE CANVAS系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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TRIOMPHE CANVAS黝黑色經典花紋帆布小牛皮托特包，售價59,000元...
TRIOMPHE CANVAS黝黑色經典花紋帆布小牛皮托特包，售價59,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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吳磊選用TRIOMPHE CANVAS後背包。圖／CELINE BY HEDI ...
吳磊選用TRIOMPHE CANVAS後背包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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大陸人氣演員李現詮釋TRIOMPHE CANVAS手提袋。圖／CELINE BY...
大陸人氣演員李現詮釋TRIOMPHE CANVAS手提袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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韓團BLACKPINK的Lisa詮釋TRIOMPHE CANVAS系列。圖／取自...
韓團BLACKPINK的Lisa詮釋TRIOMPHE CANVAS系列。圖／取自IG
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戚薇用TRIOMPHE CANVAS托特包搭襯美腿。圖／CELINE BY HE...
戚薇用TRIOMPHE CANVAS托特包搭襯美腿。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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戚薇演繹TRIOMPHE CANVAS水桶包。圖／CELINE BY HEDI ...
戚薇演繹TRIOMPHE CANVAS水桶包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮水桶後背包，售價48,000元。...
TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮水桶後背包，售價48,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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朱莉安摩爾搭襯可愛的TRIOMPHE CANVAS水桶包。圖／CELINE BY...
朱莉安摩爾搭襯可愛的TRIOMPHE CANVAS水桶包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮相機包，售價34,500元。圖／...
TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮相機包，售價34,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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TRIOMPHE CANVAS黝黑色經典花紋帆布迷你郵差包，售價29,500元。...
TRIOMPHE CANVAS黝黑色經典花紋帆布迷你郵差包，售價29,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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TRIOMPHE CANVAS黝黑色經典花紋帆布小牛皮手拿包，售價24,500元...
TRIOMPHE CANVAS黝黑色經典花紋帆布小牛皮手拿包，售價24,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮肩背小包，售價42,500元。圖...
TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮肩背小包，售價42,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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井柏然演繹TRIOMPHE CANVAS托特包。圖／CELINE BY HEDI...
井柏然演繹TRIOMPHE CANVAS托特包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮旅行袋，售價52,000元。圖／...
TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮旅行袋，售價52,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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