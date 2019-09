「親愛的,熱愛的」李現和BLACKPINK Lisa 都愛當紅CELINE印花包

2019-09-26 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



CELINE在2019秋冬,推出TRIOMPHE CANVAS系列,這是藝術總監Hedi Slimane再度以品牌的歷史為靈感打造新品,這回運用了TRIOMPHE凱旋門的經典鎖鏈印花,最當紅的「親愛的,熱愛的」李現、韓團BLACKPINK的Lisa都已經搶先穿搭,讓包款更具話題。

全新的TRIOMPHE CANVAS經典印花系列,包括托特包、後背包、公事包、旅行袋及小皮件等商品,囊括男、女在日常生活會用到的大小皮件,也重現了CELINE七○年代的經典風華,影后茱莉安摩爾和大陸明星戚薇、井柏然、吳磊等人也都分別演繹了TRIOMPHE CANVAS的不同款式,帶來不同的個性表現。