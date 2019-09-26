手表界的快時尚！SWATCH訂製快閃店又來了 15分鐘就能打造專屬表款

2019-09-26 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



想要有點設計感、文青或是藝術氣息的表款嗎？那又怎麼能錯過，SWATCH從即日起到11月3日為止，於台北101推出的「SWATCH X YOU快閃店」。不管是要很在地的元素，還是喜歡羅浮宮內名畫，通通都能滿足，而且是獨一無二，全球僅一只的腕表。

在2017年時，瑞士國民腕表品牌SWATCH就曾推出過「SWATCH X YOU」訂製服務，當時標榜從表頭、表帶和表耳，全部都能自行挑選組合。而今年SWATCH再進化，於台灣重金打造亞洲第一間概念快閃店，帶來升級版的客製化服務，而這也是繼法國、瑞士之後的全球第三站。品牌特別由瑞士引進全新訂製系列客製化機台，只需4個步驟，15分鐘就能拿到成品，堪比手表界的「快時尚」。這套系統，展現高自由度的客製化模式，消費者只要在精選的各類主題畫布上任意拖拉，決定喜歡的圖案區域、挑選機芯顏色，並在表背寫下文字，就可擁有全球唯一的SWATCH腕表。