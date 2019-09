潮粉看緊荷包!SUPREME X LACOSTE秋冬聯名新品開賣

2019-09-26 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



喜歡街頭潮流的粉絲要看緊荷包了!潮牌界王者SUPREME再度釋出聯名系列,這次是與法國品牌LACOSTE合推全新的秋冬新品,將紐約街潮文化完美融入法式優雅時尚,聯名商品於9月27日在美國首賣,隨後將在日本、韓國及LACOSTE天貓發售。

若有在關注SUPREME的粉絲,應該知道這已經不是雙方第一次合作,這是自 2017 年以來,兩個品牌連續第三年的合作。此次聯名將紐約潮流文化注入法式優雅的網球基因,整體配色以紅、黑、綠為主,結合搶眼的 SUPREME BOX LOGO 和 LACOSTE 鱷魚 Logo,推出品項包含印花連帽上衣、條紋V領開襟衫、拉鍊夾克、 運動褲裝、PIQUEE 帽子與針織帽等。

全系列商品將於9 月 27 日在美國首賣,9 月 28 日於日本、韓國開賣,下午四點整則在 LACOSTE 天貓旗艦店正式搶售。