日夜保養品大不同！雅詩蘭黛「年輕肌密無敵晚霜」拯救秋冬乾燥肌

2019-09-26 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



秋冬季到來，很多女人都怕秋冬季節，因為皮膚會更顯乾燥、敏感，更容易長皺紋。因此，不少人都會擦上比較厚重的乳霜來滋養，卻又會讓自己臉上彷彿戴了張面具般，無法呼吸。雅詩蘭黛曾在2016年推出「年輕肌密無敵霜」，因為兼具保濕滋潤力，卻又清爽不黏膩，讓超多人愛上，今年雅詩蘭黛又推出「年輕肌密無敵晚霜」，讓保濕保養深入每個時間。

女人都要知道，肌膚得要日、夜保養，在不同時間、季節，使用的保養品也要有所區隔。

針對夜間修護，雅詩蘭黛推出全新「年輕肌密無敵晚霜」，不只有兩倍濃縮奇蹟辣木生命精萃，幫妳雙倍抗老，兩倍高濃度玻尿酸、海洋薰衣草萃取，讓保濕、鎖水、緊實更升級。

在晚上使用的深層滋養，更能讓肌膚倍感Q彈力，獨特舒芙蕾質地，更甩開了以往大家既定印象的濃厚乳霜感。

當然想要日夜都滋潤Q彈，早上可以選擇雅詩蘭黛「年輕肌密無敵霜」，夜間修護保養「年輕肌密無敵晚霜」，可以加強在秋冬季中，乾燥脫皮的皮膚，特別加強補水，當作晚安面膜使用，隔天一覺醒來肌膚立即水潤Q彈。