巴黎時尚周／Maison Margiela變身「制服控」！大玩女裝男穿性別錯置

2019-09-26 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



John Galliano本季又為Maison Margiela創造全新的可能，而且讓人看到這是大師在結合不同元素時的高超技巧，不流俗的展現何謂「高級時尚」。而MUGLER在美國設計師Casey Cadwallader的手裡，保留了極度性感的風貌，不過卻略顯低俗，凸顯了在設計經驗上的高低。

如果巴黎時尚周少了John Galliano那真的會失色不少，在接掌Maison Margiela多季後，全新的2020年春夏系列，讓我們看到了這位時尚大師的天馬行空創意。他從二戰後一幅知名的照片「勝利之吻」中擷取靈感，由於畫面中的主角不論是海軍還是牙醫助理，都身穿了制服，因此Maison Margiela本季概念，就以此為主題。John Galliano把常見的水手服、軍裝大衣、護士服等，結合不同材質與輪廓，同時融合品牌的解構精神，甚至把修女服的剪裁搭配了騎士風格的皮夾克，創造出視覺衝突感。而且打破了服裝的性別界線，不論男、女裝都有著相同的元素「高腰設計」，塑造出性別錯置的意念，但也讓人看到John Galliano擅長的堆疊與重組技巧。