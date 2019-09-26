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巴黎時尚周／Maison Margiela變身「制服控」！大玩女裝男穿性別錯置

2019-09-26 17:01聯合報 記者曾智緯╱即時報導

John Galliano本季又為Maison Margiela創造全新的可能，而且讓人看到這是大師在結合不同元素時的高超技巧，不流俗的展現何謂「高級時尚」。而MUGLER在美國設計師Casey Cadwallader的手裡，保留了極度性感的風貌，不過卻略顯低俗，凸顯了在設計經驗上的高低。

如果巴黎時尚周少了John Galliano那真的會失色不少，在接掌Maison Margiela多季後，全新的2020年春夏系列，讓我們看到了這位時尚大師的天馬行空創意。他從二戰後一幅知名的照片「勝利之吻」中擷取靈感，由於畫面中的主角不論是海軍還是牙醫助理，都身穿了制服，因此Maison Margiela本季概念，就以此為主題。John Galliano把常見的水手服、軍裝大衣、護士服等，結合不同材質與輪廓，同時融合品牌的解構精神，甚至把修女服的剪裁搭配了騎士風格的皮夾克，創造出視覺衝突感。而且打破了服裝的性別界線，不論男、女裝都有著相同的元素「高腰設計」，塑造出性別錯置的意念，但也讓人看到John Galliano擅長的堆疊與重組技巧。

在八〇年代紅極一時的MUGLER也由新任創意總監Casey Cadwallader承襲其大膽前衛的風格，超模Bella Hadid不只擔任開場，還身穿了短身西裝搭配絲襪狀的下半身設計，大秀美腿又極度性感，讓整個巴黎時尚周都沸騰起來。Casey Cadwallader重新把過去MUGLER著名的尖銳型剪裁，再度搬到伸展台上，在38套的造型裡，不乏開高衩、中空裝，以及束胸的設計。這些帶有性暗示，同時又挑釁的風格，在拿捏上十分的危險，但整體而言，Casey Cadwallader表現的差強人意，但他也重新讓眾人知道了MUGLER的品牌定位。

超模Bella Hadid擔任MUGLER的大秀開場，這身造型在時尚圈引起熱議。...
超模Bella Hadid擔任MUGLER的大秀開場，這身造型在時尚圈引起熱議。圖／摘自MUGLER instagram
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MUGLER的2020春夏系列中，不乏帶有性暗示的開高衩、中空裝，以及束胸設計。...
MUGLER的2020春夏系列中，不乏帶有性暗示的開高衩、中空裝，以及束胸設計。圖／美聯社
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男模身上穿的Maison Margiela最新系列，就帶有水手服的元素，而且有著...
男模身上穿的Maison Margiela最新系列，就帶有水手服的元素，而且有著女裝男穿的視覺效果。圖／美聯社
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Casey Cadwallader重新把過去MUGLER著名的尖銳型剪裁，再度搬...
Casey Cadwallader重新把過去MUGLER著名的尖銳型剪裁，再度搬到伸展台上。圖／美聯社
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Maison Margiela打破了服裝的性別界線，不論男、女裝都有著相同的元素...
Maison Margiela打破了服裝的性別界線，不論男、女裝都有著相同的元素「高腰設計」，塑造出性別錯置的意念。圖／美聯社
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簡單說Maison Margiela本季的概念就是「制服大集合」，John Ga...
簡單說Maison Margiela本季的概念就是「制服大集合」，John Galliano把常見的服裝結合出新的風貌。圖／美聯社
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