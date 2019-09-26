韓系「水煙霧感唇」來襲！PONY EFFECT、WAKEMAKE唇釉新品打造無重力美唇

2019-09-26 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



初秋微涼季節，又到了唇彩換季的時刻，PONY EFFECT、WAKEMAKE等韓國美妝品牌皆推出新款唇釉系列，除了霧面質感依舊大行其道之外，有如煙霧般的無重力輕盈感也是主打特色；在色選方面，乾燥玫瑰色、南瓜泰奶色、焦糖棕色還是首選。

美妝教主PONY大神除了經常分享最新美妝潮流，身兼PONY EFFECT品牌代言人與創意總監，PONY為了最新登場的PONY EFFECT暖霧水煙唇釉獻出處女秀，不僅執導形象廣告片，還親自擔綱女主角，飾演名偵探羅蘋，成為片中同行偵探高手夏洛克的頭號嫌犯，卻以完美唇彩變裝逃過探員法眼，上半集已在網路上線，下半集將於10月下旬揭曉謎底。

PONY EFFECT暖霧水煙唇釉針對亞洲膚色特調MLBB色，全新8款煙染玫瑰色以乾燥玫瑰做為基底，依紅、橘、土等3大色系調和出空氣玫瑰、乾冰玫瑰、涼煙玫瑰、乾燥玫瑰等色號，創新無負重質地轉化科技，結合唇露持色、唇膏滋潤的優點，調配出不黏膩的薄煙染唇質地，創造出自然無邊界的水煙霧感美唇。新品上市搭配新光三越A11旗艦店周年慶期間可享購買一件9折、兩件85折優惠，加碼購買任2支暖霧水煙唇釉限量贈送迷你超閃耀水凝唇釉明星色「＃喜悅紅」。

在PONY EFFECT暖霧水煙唇釉的8色中，主打色「＃03空氣玫瑰LIKE IT」是空氣輕感的裸粉玫瑰色，「＃04乾冰玫瑰WORTH IT」是昇華凝結的薰紫玫瑰色，「＃07涼煙玫瑰ENJOY IT」為微冰涼煙的泰奶玫瑰色、也是PONY御用色，「＃08乾燥玫瑰BURN IT」則是乾燥半霧的可可玫瑰色。

WAKEMAKE花戀恆色極霧唇釉的質地輕盈薄透，輕抹上色緊密貼合雙唇，會從液態轉變為極致霧感，搭配纖細刷頭可勾勒精緻唇部輪廓，於康是美指定門市開賣。在全系列5色中「＃01清新脫俗」是珊瑚裸粉色、「＃02絕代佳人」是杏色桃紅、「＃03傾國傾城」是玫瑰勃根地紅、「＃04忠於自我」是南瓜泰奶色、「＃05 獨樹一幟」是焦糖肉桂色。