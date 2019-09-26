周董「說好不哭」MV女主角三吉彩花 驚喜現身FENDI微電影

2019-09-26 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI以微電影#BaguetteFriendsForever的方式拍攝Baguette包款，這一站來到東京，以4個閨密去尋找偶像的歷程作為故事梗概，之中包括因周董MV而在台灣爆紅的三吉彩花。

最新一集的#BaguetteFriendsForever，在五光十色的東京展開華麗探險，也是繼上海、香港、紐約及羅馬等城市之後拍攝的影片，4位女性包括台灣網紅莫莉、大陸超模游天翼、韓國歌手彩娟，以及日本演員暨模特兒三吉彩花，她近期因為擔綱周杰倫單曲「說好不哭」MV女主角而在台知名度暴增。

4人在影片中背著她們的Baguette包款，要出發尋找偶像關口Mandy的秘密演出場地，先是喝著茶飲提及「Its not a bag, its a Baguette！」的關鍵句，然後在表參道的FENDI精品店血拚，後續就出發尋找偶像，當關口Mandy在夜店背著Baguette包大跳流行舞蹈時，背景音樂是流線胖小子（Fatboy Slim）的歌曲「Praise you」，也襯托Baguette包款的都會動感；三吉彩花即表示，「在東京這個快節奏的城市，感受到能量竄流身體，同時與這麼多優秀人才一起合作，感覺太棒了。」

█微電影#BaguetteFriendsForever：