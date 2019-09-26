親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢樂意幫忙

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

周董「說好不哭」MV女主角三吉彩花 驚喜現身FENDI微電影

2019-09-26 16:00聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

FENDI以微電影#BaguetteFriendsForever的方式拍攝Baguette包款，這一站來到東京，以4個閨密去尋找偶像的歷程作為故事梗概，之中包括因周董MV而在台灣爆紅的三吉彩花。

最新一集的#BaguetteFriendsForever，在五光十色的東京展開華麗探險，也是繼上海、香港、紐約及羅馬等城市之後拍攝的影片，4位女性包括台灣網紅莫莉、大陸超模游天翼、韓國歌手彩娟，以及日本演員暨模特兒三吉彩花，她近期因為擔綱周杰倫單曲「說好不哭」MV女主角而在台知名度暴增。

4人在影片中背著她們的Baguette包款，要出發尋找偶像關口Mandy的秘密演出場地，先是喝著茶飲提及「Its not a bag, its a Baguette！」的關鍵句，然後在表參道的FENDI精品店血拚，後續就出發尋找偶像，當關口Mandy在夜店背著Baguette包大跳流行舞蹈時，背景音樂是流線胖小子（Fatboy Slim）的歌曲「Praise you」，也襯托Baguette包款的都會動感；三吉彩花即表示，「在東京這個快節奏的城市，感受到能量竄流身體，同時與這麼多優秀人才一起合作，感覺太棒了。」

█微電影#BaguetteFriendsForever：

https://www.youtube.com/watch?v=7ehZvyHWzjs

三吉彩花（左2）是微電影#BaguetteFriendsForever主角之一。...
三吉彩花（左2）是微電影#BaguetteFriendsForever主角之一。圖／FENDI提供
分享
微電影中出現陳列Baguette包款的場景。圖／FENDI提供
微電影中出現陳列Baguette包款的場景。圖／FENDI提供
分享
四位女性尋找的偶像關口Mandy也背著他自己的Baguette包款。圖／FEND...
四位女性尋找的偶像關口Mandy也背著他自己的Baguette包款。圖／FENDI提供
分享
三吉彩花（左起）和大陸超模游天翼、韓國歌手彩娟、台灣網紅莫莉，共同演出微電影#B...
三吉彩花（左起）和大陸超模游天翼、韓國歌手彩娟、台灣網紅莫莉，共同演出微電影#BaguetteFriendsForever。圖／FENDI提供
分享
三吉彩花（右）和韓國歌手彩娟在FENDI活動中合影。圖／FENDI提供
三吉彩花（右）和韓國歌手彩娟在FENDI活動中合影。圖／FENDI提供
分享

微電影東京

相關新聞

現炸雞排淋上「北海道起士」！吉豚屋×明治「北海道起士蕃茄雞排」只有台灣吃得到

2019-09-26 15:49

飛日本也買不到！PEACH JOHN美樂蒂聯名系列限定開賣

2019-09-26 15:42

林宥嘉自爆又要當爸爸了！第二胎將迎來女兒

2019-09-26 15:15

府城流水席－文化、藝術、科技 一場向臺灣土地致敬的歌舞秀

2019-09-26 15:05

10/1世界咖啡日！85度C大杯招牌咖啡「第2杯特價20元」

2019-09-26 14:40

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼全新列車2020年上路

2019-09-26 13:36

U值媒／一群五歲小孩和喪屍，誰可怕？

2019-09-26 12:48

把富士山塞進生乳捲！ 金帛手製「抹莓富士山」登場

2019-09-26 12:15

「70有愛 遠東HAPPY GO」邀民眾每日7000步，一起做公益

2019-09-26 11:53

秋冬專心護唇 「油保養」兼具保濕、滋潤、修護

2019-09-26 11:50

出國帶試用包保養品好輕便？醫師：不妥

2019-09-26 09:29

70有愛，遠東HAPPY GO 每天7千步做公益

2019-09-25 23:51

「胡同燒肉點心餅、麻辣蝦味先」超想吃！7-ELEVEN輕奢華系零食新登場

2019-09-25 22:59

日本最潮「黑暗健身」來了！b-monster全台首店進駐新光三越A9

2019-09-25 22:52

東京迪士尼10月起「門票調漲100日圓」！紀念品、餐廳也要漲價

2019-09-25 22:48

京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24

秋冬買一波！H&M攜手迪士尼「奇奇與蒂蒂」推聯名系列

2019-09-25 19:23

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34

孫芸芸逞「胸」鬥狠真是太驚人 和陳庭妮都炫COACH新包

2019-09-25 18:34

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

亞洲首間「IKEA快閃旅店」開幕 9種房型最熱門的就是這一款

2019-09-25 17:53

鍾瑶戴近億蕭邦黃鑽超貴氣 喊話高貴珠寶「等人送！」

2019-09-25 17:42

LA NEW體驗式旗艦店 量腳、選鞋到皮革手作一站滿足

2019-09-25 17:23

巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15

巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51

桃園周年慶大戰十月對決 新光三越用「吃」集客、大江強攻「會員」回饋

2019-09-25 16:34

吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22

純正法國餐廳 台灣只剩這一家

2019-09-25 14:30

日本環球影城酒店新開幕

2019-09-25 14:17

日本新踩點 吃麵包逛超市

2019-09-25 14:16

無法取代的溫度 老物穿越風商機亮眼

2019-09-25 14:14

最老最童趣日曆 網路發燒

2019-09-25 14:13

寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 千萬豪表未開賣就被打包

2019-09-25 14:11

18種機器人一次擁有！Apitor讓孩子在玩樂中培養理科腦

2019-09-25 12:21

《2020老派日曆》經典老報圖像伴你度日！螢光特殊色印製 可掛可立隨心所欲

2019-09-25 12:20

微風信義櫃位大風吹 3.1 Phillip Lim和PS默默消失 MSGM要來台灣了

2019-09-25 11:56

復古+文創 懷舊商品靠｢溫度｣打敗數位工具

2019-09-25 09:53

2020最想要日曆上線 竟藏著68年前超老派圖像

2019-09-25 09:52

全聯丹麥菠蘿麵包 紅回日本月銷萬個

2019-09-24 23:49
看更多

熱門文章

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

吃得很清淡 健檢高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

2019-09-26 10:00

100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

2019-09-25 17:28

氣象局：今明天氣不穩定 米塔颱風最快本周生成

2019-09-26 08:50

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34

國道五號銜接蘇花改？專家：如蘇花高復辟

2019-09-26 00:42

北部3縣市留意 氣象局：今天越晚雨勢越大

2019-09-26 12:27

爭議22年！淡北道路環評初審通過 雙北仍待協商

2019-09-25 18:33

10月起罰則加重 未禮讓視障者、未打方向燈加倍罰

2019-09-25 21:18

顏清標牌水餃被嫌難吃？ 老饕推爆「這口味」完勝

2019-09-25 19:37

係金ㄟ！客庄秋冬旅遊加碼 10月起可領600元電子旅遊券

2019-09-25 16:59

京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24

每日星座運勢／處女運勢很酷的一天　今天財運旺盛

2019-09-26 00:00

40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23

員工有事要請4天特休 老闆娘竟回：太誇張！

2019-09-25 18:59

孫芸芸逞「胸」鬥狠真是太驚人 和陳庭妮都炫COACH新包

2019-09-25 18:34

調查：碩博士不擅寫履歷、面試技巧不足比率 比學士高

2019-09-26 00:06

高市檢舉達人 7個月賺67萬元

2019-09-25 23:19

林宥嘉自爆又要當爸爸了！第二胎將迎來女兒

2019-09-26 15:15

對發票中7碼「差一碼就頭獎」 她無奈：原來擦肩而過是這種感覺

2019-09-26 13:22

今年10月起至明年3月 買瓦斯爐、熱水器補助1~2000元

2019-09-26 13:53

墾丁萬鷹蔽日壯觀奇景 鷹迷直呼興奮到不想回家

2019-09-25 19:02

觀光補助 下月起泡湯買一送一

2019-09-26 00:46

屈臣氏「生活大玩家＋」 集點萌翻你的心

2019-09-25 18:35

出國帶試用包保養品好輕便？醫師：不妥

2019-09-26 09:29

把檢舉當正職 達人每天巡街抓違規

2019-09-25 23:22

工程師膝蓋痛疑得關節炎 醫：久坐少運動肌少症年輕化

2019-09-26 12:06

以為喝果汁不會痛風 男子中秋大餐後慘了！

2019-09-26 10:53

吳德榮：周末熱擾動待觀察 迎風面雨多到下周一

2019-09-26 07:33

日本最潮「黑暗健身」來了！b-monster全台首店進駐新光三越A9

2019-09-25 22:52

巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15

亞洲首間「IKEA快閃旅店」開幕 9種房型最熱門的就是這一款

2019-09-25 17:53

巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我是南部女生

2019-09-26 06:00

【為母心情】雨凡／今生的成就

2019-09-26 06:00

【生活點滴】巧爾／光陰代言人

2019-09-26 06:00

資工生寫APP串聯校友資源 助東海大學生找工作

2019-09-25 22:59

千萬富翁不是夢！統一發票7、8月開獎結果出爐

2019-09-25 16:55

郵差心肌梗塞心跳停止倒下 還好對面就是醫院撿回一命

2019-09-26 14:54

「胡同燒肉點心餅、麻辣蝦味先」超想吃！7-ELEVEN輕奢華系零食新登場

2019-09-25 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top