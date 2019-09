飛日本也買不到!PEACH JOHN美樂蒂聯名系列限定開賣

2019-09-26 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



限定聯名商品不稀奇,但近來品牌們熱愛的「海外限定」那就是非搶不可了!日系時尚內衣品牌PEACH JOHN繼推出林志玲也超喜歡的角色雙子星LittleTwinStars聯名系列後,再度攜手三麗鷗另一人氣代表美樂蒂MY MELODY推出聯名限量居家系列,而且還是飛到日本也買不到的海外限定,粉絲們準備好要開搶了嗎?

本次PEACH JOHN選擇以煙燻藍作為主體色調,配上淡粉紅色的My Melody印花,在柔美優雅的氣質中加入俏皮感,療癒女神鈴木友菜示範起來更是甜美可愛。商品部分包含以起毛布料製成的洋裝睡衣與外袍睡衣,都很符合秋冬保暖需求,外袍睡衣的連帽更加上兔耳,超有少女心。其他配件還包括居家拖鞋與髮帶,都是主打粉嫩色系,夢幻指數大爆表。全系列將於9月30日正式上市,只有在台灣、香港、大陸能夠買到。